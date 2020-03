Pagamento bollettini lampade votive cimiteri, spostato, state a casa!

L’amministrazione comunale comunica che è spostato al 31 ottobre prossimo il termine di scadenza del pagamento dei bollettini relativi al servizio lampade votive nei cimiteri comunali del territorio di Assisi, la cui scadenza era prevista per il 31.

In questo periodo di emergenza sanitaria per il contagio da coronavirus, è una misura adottata per evitare che le persone escano di casa per recarsi a pagare quanto dovuto.

I bollettini erano stati inviati agli inizi di febbraio e prevedevano appunto una scadenza lunga per il pagamento, ma considerata la situazione si invitano i cittadini, in maniera particolare le persone anziane, a non uscire per assolvere a quest’incombenza.

Il sindaco Stefania Proietti ribadisce l’appello a tutta la cittadinanza a rimanere a casa, a non muoversi assolutamente perché solo in questo modo si può contenere la diffusione del virus.