Palazzo del Capitano del Perdono, anche di

questo si è parlato in Pro Loco a Santa Maria degli Angeli

Domenica 06 marzo continuando il percorso iniziato con gli assessori Leggio e Paggi ,il direttivo della pro Loco di Santa Maria degli Angeli ha incontrato l’Assessore nonché vice-sindaco VALTER STOPPINI e completato l’incontro con l’assessore VERONICA CAVALLUCCI iniziato la domenica precedente.

Con il vice sindaco si è parlato soprattutto di lavori pubblici , con particolare riferimento alle manutenzioni, e di sicurezza, in generale ed in particolare. Il dibattito su tali argomenti , come tutti quelli che l’hanno preceduto, è stato franco ed esauriente con presentazione degli interventi principali previsti dal piano strade 4 per S.M.Angeli e del piano manutenzioni con la specifica richiesta da parte dei consiglieri di ottenere più fondi in bilancio destinati alle manutenzioni ritenuto da tutti un aspetto essenziale del mantenimento del decoro e conservazione della “cosa” pubblica; sempre in relazione a tale argomento si è parlato di cimiteri e sottopasso pedonale ferroviario

Un altro argomento “importante” è stato quello della sicurezza con una richiesta pressante da parte del consiglio di maggiore presenza delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia municipale in modo tale da costituire un importante deterrente , soprattutto in zone ove è stato ritenuto più che necessario e per il rispetto del codice stradale.

E’ stata poi la volta dell’assessore Cavallucci con la quale si sono affrontati gli aspetti dell’ energia ed ecologia soltanto accennati nel precedente incontro . Si e parlato di isola ecologica e distribuzione “sacchetti” (molto criticata nel metodo e nel merito) e forme di assistenza per il “caro bollette” ed energie alernative.

Ma l’argomento principe , che riguarda entrambe gli assessori, è stato quello del palazzo del capitano del perdono da sempre al centro delle problematiche della nostra realtà economica e sociale e che, per la sua soluzione, le parti si sono date un “appuntamento”a strettissimo “giro di posta “

L’incontro si è concluso con la comunicazione ufficiale dell’adesione della nostra associazione al progetto di controllo del vicinato il cui gruppo si è costituito alla fine del 2021 ed il cui coordinatore è il presidente pro-tempore della pro loco.

Il prossimo incontro previsto per domenica 13 marzo vedrà la presenza dell’assessore Capitanucci.

S. Maria degli Angeli , 07 marzo 2022

Per il Consiglio Direttivo: Il Presidente Francesco Cavanna