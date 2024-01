Presentazione libro, Campi di Tullio.

La storia di un Internato Militare Italiano

La presentazione del libro “I Campi di Tullio. La storia di un Internato Militare Italiano”, di Dino Renato Nardelli e Luigino Ciotti diretta da Claudio Fronza, si svolgerà martedì 30 gennaio, alle ore 16, ad Assisi alla Sala degli Emblemi nel Palazzo Comunale l’UNITEA (Università di tutte le età di Assisi). Ne parlerà Luigino Ciotti, figlio di Tullio.

IMI, Internati Militari Italiani, è una definizione poco conosciuta che cela un grande dramma della II Guerra Mondiale. Fu Hitler a definire così i militari italiani che furono catturati dai tedeschi e portati nei lager immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

650.000 i deportati, dei quali quasi 50.000 morirono di fame, stenti, malattie e furono utilizzati come lavoratori-schiavi per sostituire nelle fabbriche e nei campi gli uomini teutonici al fronte. Tra questi anche Tullio Ciotti, giovane bracciante di Passaggio di Bettona, classe 1924, da appena tre mesi chiamato alle armi. La sua storia di prigionia e di guerra è quindi non individuale, ma collettiva. Le sue sofferenze, le angherie, i soprusi subiti, la nostalgia, la fame, il freddo, le umiliazioni non furono “patrimonio” solo di Tullio, ma di tutti gli italiani vittime di una guerra che la maggioranza di loro non aveva voluto.

Per questo molti rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e rimasero in luoghi ostili a soffrire e testimoniare le loro idee e i loro valori.

Quanto successo deve essere conosciuto e tramandato, perché la memoria è elemento determinante per impedire la ripetizione di fatti che, magari in forme diverse, purtroppo anche oggi accadono in alcune aree del mondo.

Non ci fu l’eroe Tullio Ciotti, ci furono migliaia di persone semplici, nella maggior parte contadini, che in nome del fascismo furono sacrificati per sedere al tavolo dei vittoriosi e acquisire nuovi territori e ricchezze che non li riguardavano.

La storia però prese una strada diversa e a tutti gli IMI, come agli altri militari, fu impossibile vivere gli anni della giovinezza nella spensieratezza. Moltissimi non ebbero la voglia e il coraggio di raccontare la propria esperienza e la disumanità dell’uomo. Tullio Ciotti lo ha fatto ed è bene divulgare la sua testimonianza.