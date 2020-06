Ritorna, dopo 40 anni, la benedizione dei taxi in piazza ad Assisi

Ritorna la benedizione dei taxi in piazza ad Assisi. L’evento ieri pomeriggio, per la prima volta, dopo 40 anni di sospensione. Padre Marcello Fadda dei frati della Minerva del terzo ordine regolare, ha benedetto i mezzi parcheggiati tutti in fila in piazza del Comune. Il tutto è avvenuto rispettando le regole di distanziamento e con l’utilizzo delle mascherine.

14 taxi di Assisi hanno partecipato a nome di tutti i taxi assisiani. Dopo la benedizione la Santa Messa sempre celebrata da Padre Marcello.

Erano presenti il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, con vicesindaco Valter Stoppini.

L’auspicio – hanno detto gli organizzatori – è quello di poterlo fare anche nei prossimi anni.