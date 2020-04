Scrivi in redazione

Roberto Venarucci è guarito, Sindaco Proietti, apre il cuore alla speranza

Una notizia che ci apre il cuore alla speranza, la guarigione dal Covid-19 di 4 nostri concittadini, tra cui Roberto che esce dall’ospedale dove è stato ricoverato per molti giorni. L’ho personalmente ringraziato perché ha voluto esprimere su facebook la gioia di essere uscito dalla malattia, la gioia di non essersi sentito solo e di aver ricevuto solidarietà dalla comunità, la gioia di tornare a casa dove può riabbracciare i suoi cari, in particolare il suo bambino.

Leggi anche – Roberto Venarucci ha sconfitto coronavirus, ora è guarito e torna a casa, la sua storia

Vogliamo condividere la sua gioia ricordando i primi momenti della ricovero, lo abbiamo sostenuto telefonicamente in questo percorso, è bello oggi poterlo riabbracciare virtualmente. Ne usciremo da questa pandemia più forti di prima, perché uniti questa sfida si può vincere.