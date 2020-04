Sempre garantiti i servizi di assistenza domiciliare agli anziani ad Assisi

Ad Assisi i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai minori e ai disabili non hanno subito sospensione né tanto meno rallentamenti. L’Ufficio Servizi sociali continua a garantire, tramite la cooperativa Asad, tutte le prestazioni nonostante la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da Covid 19 (coronavirus).

Per quanto riguarda l’assistenza educativa, nel caso di impossibilità ad assicurare la presenza in loco, si è stabilito di ricorrere alla videochiamata pur di non interrompere il servizio.

Un lavoro continuo si sta facendo da parte delle cooperative (Controvento, Borgo Rete, La Goccia, Pollicino) per l’inserimento dei minori. “Nonostante la delicata situazione che tutti stiamo vivendo a causa del coronavirus – ha detto il sindaco Stefania Proietti – come amministrazione comunale, in particolare con Ufficio Servizi Sociali, ci siamo prefissi di assicurare ogni giorno tutte le attività riservate alle persone più fragili del nostro comune, e cioè gli anziani, i disabili e i minorenni. Siamo tutti sconvolti dalla pandemia che ormai da settimane ci sta costringendo a sopportare misure restrittive per contenere il contagio ma l’amministrazione di Assisi non vuole assolutamente lasciare indietro nessuno, tanto meno coloro che hanno aggiunto disagio a una condizione preesistente di malessere”.

“E’ doveroso da parte mia e da parte dell’amministrazione ringraziare tutti coloro che lavorano per le cooperative di Assisi che tutti i giorni con abnegazione e passione si spendono nell’assistenza domiciliare dei cittadini e delle cittadine più deboli della nostra città”.