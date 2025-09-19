Torre del Popolo di Assisi si veste di verde per la ricerca

Monumento illuminato per sostenere chi affronta malattie rare
La Torre del Popolo di Assisi, cuore della piazza principale della città, sarà illuminata di verde nella serata di sabato 20 settembre 2025 in segno di adesione alla campagna mondiale “Light Up for Mito!”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali. Queste patologie rare colpiscono soprattutto organi con grande fabbisogno energetico, come cervello, cuore, muscoli e occhi, compromettendo in modo drastico la quotidianità delle persone che ne sono affette.
Come riportato nel comunicato diffuso dal Comune di Assisi, l’evento rientra nella “Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali”, che in tutto il mondo vede monumenti simbolici accendersi di verde, colore scelto come emblema di speranza e di impegno collettivo. L’obiettivo è quello di portare alla ribalta una realtà medica ancora poco conosciuta, ma che richiede attenzione, ricerca scientifica e sostegno concreto ai pazienti.
A promuovere l’iniziativa in Italia è Mitocon, associazione che rappresenta i malati e le famiglie coinvolte. L’organizzazione lavora fianco a fianco con comunità scientifica e istituzioni, stimolando la ricerca, garantendo supporto alle cure e cercando di migliorare le condizioni di vita delle persone costrette a convivere con queste patologie. La scelta di un gesto simbolico, come l’illuminazione di un edificio storico, vuole essere un modo per far sentire visibile una battaglia che spesso rimane confinata nel silenzio.
Con l’adesione alla campagna internazionale, Assisi conferma la sua partecipazione a un movimento globale che lega città e comunità in un unico messaggio di solidarietà e consapevolezza.
Commenta per primo