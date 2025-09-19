Torre del Popolo di Assisi si veste di verde per la ricerca

Dallavalle conquista l’argento mondiale nel triplo Il piacentino delle Fiamme Gialle e' secondo dietro al portoghese Pichardo, sesto Andy Diaz.

In Azerbaijan doppietta Ferrari nelle FP2, Hamilton precede Leclerc Dietro le due "rosse" le Mercedes di Russell e Antonelli

Nuovo pacchetto sanzioni Ue alla Russia, von der Leyen “Continueremo” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Purtroppo, nell’ultimo mese, la Russia ha dimostrato tutto il suo disprezzo per la diplomazia e il diritto internazionale. E in risposta, l’Europa sta aumentando la sua pressione. Ecco perchè oggi presento il nostro 19mo pacchetto di sanzioni”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, spiegando nel dettaglio i […]

A Perugia gli “Stati Generali dello Sport” PERUGIA (ITALPRESS) – Rimettere al centro del dibattito regionale umbro il mondo dello sport attraverso un percorso di studio, confronto e partecipazione che affronti tutte le tematiche del settore: non solo l’attività motoria in senso stretto, ma anche la relazione tra sport, turismo e promozione del territorio, benessere e corretti stili di vita. Tutti convocati […]

Tudor “Focalizzati sul Verona, Juve al 100% può battere chiunque” 'Vlahovic e' meno pensieroso e piu' concentrato: per lui e' importante essere lucido'

Allegri “A Udine snodo cruciale per il Milan” "Dobbiamo dare continuita' alle due vittorie di fila", dice il tecnico rossonero.

Mattarella: “No dei militari a Salò difese dignità e amor di patria” ROMA (ITALPRESS) – Questa Giornata “rende onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro ‘nò al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica. Con quel ‘nò ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione, difesero […]

Dispositivi a tabacco riscaldato, Imperial Brands lancia Pulze 3.0 MILANO (ITALPRESS) – Imperial Brands Italia ha lanciato PULZE 3.0, la nuova generazione del suo dispositivo a tabacco riscaldato, che rafforza l’impegno del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e potenzialmente a rischio ridotto per i consumatori adulti. Una domanda crescente di prodotti alternativi sta contribuendo in modo significativo alla crescita del comparto dei Prodotti di […]

Giustizia, Tajani “Opposizione divisa sulla riforma” ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’evento “Libertà” non mancherà “il tema all’ordine del giorno che è quello della giustizia, racconteremo ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo, annunceremo formalmente la nascita dei comitati per il Sì in caso di referendum” sulla riforma. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, […]