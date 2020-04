Viaggio virtuale nei cimiteri della città, nonostante la chiusura al pubblico

Continua il viaggio virtuale nei cimiteri della città perché nonostante la chiusura al pubblico, imposta al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 (coronavirus), non smettiamo di curare e manutenere tutti i cimiteri che si trovano sul territorio comunale. Questa volta pubblichiamo le immagini del cimitero di Capodacqua dove è stata tagliata l’erba, sono stati sistemati i viali, sono stati curati i loculi, le tombe e le cappelle, innaffiando le siepi e le piante (ove possibile) e rimuovendo, ove possibile, i fiori appassiti. I proprietari delle cappelle chiuse e coloro che hanno particolari necessità possono rivolgersi ai numeri telefonici 335/7207739 – 075/8138450. Provvederemo a soddisfarle nei limiti delle possibilità e del numero di richieste.

Questo servizio vuole rappresentare una vicinanza ai cittadini che non devono muoversi da casa in questo momento così delicato neppure per portare un fiore ai propri cari e confermare il dovere della nostra amministrazione di assicurare il decoro dei luoghi dove riposano i nostri defunti.

In questa settimana santa questo abbiamo pensato di portare noi, simbolicamente e a nome di tutti i cittadini di Assisi, una ghirlanda di fiori davanti a ciascuno dei nostri cimiteri: sarà il segno che la Città non dimentica i suoi defunti anzi, nel momento in cui il Sindaco chiede ai cittadini di fare sacrifici per salvaguardare il bene primario della vita e della salute, è il Comune stesso che si fa interprete della richiesta di tanti di voi: nella giornata di sabato 11 aprile (sabato santo) apporremo, a nome di tutti, all’ingresso di ogni cimitero, una ghirlanda bordata del tricolore, la nostra bandiera che, oggi più che mai, ci rappresenta./Stefania Proietti