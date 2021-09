Angel Paychinov è un nuovo giocatore della Virtus Assisi

#VirtusAssisi annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive di Angel Paychinov, bulgaro classe 1995, 2,01 m di altezza. Ala che può giocare sia dentro che fuori dal pitturato; agile e dalle lunghe leve.

Giocatore che ha militato in diverse squadre della sua patria natia, all’inizio con l’Overgas Sophia, per poi affacciarsi per la prima volta in Division A (la nostra Serie A2) con il Varna, in seguito calpesta i palcoscenici del NBL (pari alla nostra A1) con i team del Cherno More Port Varna, in seguito con la Levsky, ed infine, stagione 2020-21, prima con la Fab Bulba Five e in NBL con Chernomoret.

Angel Paychinov ha militato inoltre con la Nazionale Giovanile Bulgara dall’Under 16 fino all’Under 20. Il muovo giocatore della Virtus Assisi non è nuovo al palcoscenico italiano. Nel 2017 viene ingaggiato da La Spezia Baket Club, all’epoca in C Silver, con la quale conquista una Supercoppa di Categoria, contribuendo con 22 punti. Nella stagione successiva, 2018-2019, viene chiamato in Umbria dalla Valdiceppo Basket in C Gold.

Un innesto molto importante per la Virtus Assisi, che aumenta le soluzioni offensive di coach Gianmarco Piazza e aggiunge centimetri al roster. Ad Angel Paychinov un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura.

Un particolare ringraziamento al procuratore, e amico della Virtus, Vince Di Biaso (Agenzia Ethics Group), che ha reso possibile l’arrivo di Angel.