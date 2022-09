Search for: Search Button

Angelana in Eccellenza regionale batte il Ventinella 2 a 0

Angelana in Eccellenza – Debutto con i fiocchi per l’Angelana in Eccellenza regionale sul Ventinella. 2-0 il punteggio finale per i giallorossi che si avvalgono della panchina di mister Pierotti. Un risultato di pieno merito per la formazione di Simone Tarpanelli – Mancinelli, questo, che la dice tutta sul piano tecnico tattico ed individuale.

di Lorenzo Capezzali

Si vedono gia’ le carte giocate da mister Pierotti per un campionato che porta in sé squadre di notevole importanza agonistica. La nobile storia dell’ Angelana sta indicando quale tipo di programma ha in mente il club.

Marcatori della gara un autogoal di Pilleri al 41′ e una segnatura di Pelosi al 19′ st. Due fionde in un confronto che non ha deluso le attese dei tifosi e dirigenti locali nonché del Ventinella, abile antagonista.

Reti: 41′ Autogoal Pilleri,19′ st Pelosi