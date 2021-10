Asd Angelana 1930, nuovo acquisto per il centrocampo: ecco Matteo Cascianelli

Il centrocampista classe 1999 arriva dal Costano

comunica di aver depositato nella giornata di giovedì il contratto del calciatore, classe 1999, centrocampista offensivo che si è messo già a disposizione dello staff tecnico giallorosso.

Da Ufficio Stampa e Comunicazione ASD Angelana 1930

Il curriculum del giovane calciatore

Cascianelli ha vestito in passato le maglie di Foligno, Cannara, Viole, Julia Spello e Costano, formazione di Prima Categoria con la quale è sceso in campo nella prima parte dell’attuale stagione. La società da il benvenuto a Matteo, augurandogli di poter dimostrare una volta di più tutto il suo valore anche in un palcoscenico prestigioso come quello del campionato di Eccellenza.