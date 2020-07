Asd Angelana ha scelto Graziano Grassi come nuovo direttore generale

Il Consiglio Direttivo dell’ASD Angelana 1930, riunito nei giorni scorsi per tirare una sorta di bilancio definitivo del lavoro svolto durante la stagione 2019/20, oltre a chiudere tutta la parte burocratica ed economica relativa alla medesima annata, ha deciso di nominare Graziano Grassi nuovo direttore generale della società giallorossa.

Al contempo, è stata annunciata la conferma di Loris Gervasi nel ruolo di direttore sportivo, incarico già ricoperto nella passata stagione.

A Graziano, da tempo figura riconosciuta per impegno, passione e dedizione all’interno della famiglia giallorossa, e a Loris l’augurio di un sereno e proficuo lavoro in vista di un’annata che si preannuncia densa di significati, ma anche di difficoltà per via delle ristrettezze dettate dall’attuale situazione a livello globale.