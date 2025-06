Assisi Calcio 2023 annuncia l’arrivo di Flavio Currieri

Il difensore classe 2003 giocherà nella stagione 2025–2026

Assisi Calcio 2023 – L’Assisi Calcio 2023 ufficializza l’ingaggio del difensore Flavio Currieri per la prossima stagione sportiva. A rendere nota la notizia è stato il Direttore Sportivo Loris Gervasi, che ha comunicato l’accordo raggiunto con il calciatore, pronto a entrare a far parte dell’organico che affronterà il campionato di Promozione 2025–2026.

Nato nel 2003, Currieri si è formato calcisticamente nel vivaio del Bastia, società nota per il lavoro di sviluppo sui giovani. Il difensore ha successivamente maturato esperienze importanti in Eccellenza, indossando le maglie di Fulgens, Cannara e Spoleto. In queste squadre ha mostrato una progressiva crescita, confermando doti di affidabilità e spirito competitivo.

Nel corso delle ultime stagioni, Currieri ha evidenziato una buona capacità di lettura delle situazioni di gioco, una discreta padronanza tecnica e un’attitudine costante al miglioramento. Caratteristiche che lo rendono un elemento utile per rinforzare il reparto difensivo della formazione assisana.

Con il suo inserimento, l’Assisi Calcio 2023 intende rafforzare ulteriormente la linea arretrata in vista della nuova annata, puntando su un profilo giovane ma già dotato di esperienza nel calcio dilettantistico umbro. La società ritiene Currieri in grado di garantire equilibrio e intensità alla fase difensiva, contribuendo agli obiettivi stagionali del club.

La prossima stagione rappresenta quindi un’opportunità rilevante per il giocatore, che potrà mettersi in luce in un contesto ambizioso. L’Assisi Calcio 2023 prosegue così nel percorso di costruzione della rosa, muovendosi con anticipo sul mercato e puntando su atleti motivati e in crescita.

Il difensore si aggregherà presto al gruppo per avviare la preparazione estiva agli ordini dello staff tecnico. Il club ha accolto con favore l’arrivo di Currieri, che verrà impiegato come una risorsa chiave nel nuovo assetto tattico difensivo per affrontare al meglio la prossima Promozione.