Assisi ospiterà la finale nazionale under 16 femminile

Dal 18 al 24 maggio attese oltre 1.500 presenze

Assisi sarà protagonista nel 2026 come sede di una delle più attese manifestazioni giovanili di pallavolo. La città umbra accoglierà infatti la finale nazionale under 16 femminile delle “BigMat Finali Nazionali Giovanili”, in programma dal 18 al 24 maggio. L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), rappresenta un momento di grande rilievo per il movimento sportivo e per il territorio.

Le competizioni si svolgeranno in diversi impianti: palestre e palazzetti di Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Petrignano, oltre al palasport di Bastia Umbra, garantendo una diffusione capillare delle attività. In città arriveranno oltre 1.500 persone tra atlete, tecnici, dirigenti e accompagnatori, con un impatto significativo anche sul turismo e sull’economia locale.

Il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco con delega allo sport Veronica Cavallucci hanno sottolineato come la scelta di Assisi sia frutto di un lavoro di squadra, condotto insieme al comitato regionale Fipav e valutato positivamente dalla commissione nazionale. “È una grande opportunità per la città e per l’Umbria – hanno rimarcato – che rafforza il ruolo del territorio come punto di riferimento per la pallavolo italiana”.

La manifestazione non sarà solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di crescita sociale e culturale. L’arrivo di centinaia di giovani e famiglie offrirà un contributo concreto alla valorizzazione del territorio, consolidando l’immagine di Assisi come città capace di unire tradizione e dinamismo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Agostino Benedetti, presidente della Fipav Umbria, e a Giuseppe Lomurno, consigliere nazionale, per l’impegno che ha reso possibile la candidatura e l’assegnazione. L’evento si preannuncia come una vetrina di sport e comunità, capace di lasciare un segno duraturo.