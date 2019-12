Assisi Runners ha radunato i suoi tesserati presso il Dal Moro Gallery Hotel

Mercoledì sera l’Assisi Runners ha radunato i suoi tesserati presso il Dal Moro Gallery Hotel di Santa Maria degli Angeli per la tradizionale cena degli auguri: il momento conviviale è stato l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno sportivo che si va concludendo e che per la società presieduta da Fabio Battistelli è senz’altro positivo dal punto di vista della partecipazione alle gare, dove sia con singoli atleti che come gruppo l’Assisi Runners ha ottenuto importanti risultati, ma anche dal punto di vista organizzativo che ha visto ancora una volta la compagine assisana impegnata su più fronti, a partire dalla fiore all’occhiello, la Marcia delle Otto Porte, organizzata il primo sabato di settembre.

E non potevano mancare le premiazioni del criterium sociale vinto da Fabio Battistelli davanti a Luca Demontis e Massimiliano Ridolfi, mentre per le donne ha trionfato Valentina Cavallucci, atleta di punta del settore femminile, davanti alla coppia “famigliare” Alessandra Nebiolo, figlia, e Manuela Bartoni, mamma.

Come atleta dell’anno è stato premiato Matteo Crivelli Oltre ottanta i tesserati presenti alla serata cui hanno partecipato anche vari ospiti tra cui Silvana Pacchiarotti presidente dell’associazione Punto Rosa, la onlus di donne operate di cancro al seno che opera in maniera encomiabile non solo sul territorio assisano, con cui da vari anni collabora fattivamente Assisi Runners, Sauro Mencaroni, presidente dell’Atletica Capanne, Samuele Moretti neo presidente dell’Atletica il Colle, Paolo Bracardi in rappresentanza della Podistica Volumnia Sericap di Ponte San Giovanni, Roberto Leonardi del Marathon Club Città di Castello, Luca Uccellini responsabile provinciale Endas.

E per finire l’anno, come da tradizione, appuntamento nel pomeriggio di martedì 31 dicembre per il Brindisi alla Rocca, classica corsa allenamento da Santa Maria degli Angeli fino alla Rocca Maggiore di Assisi e ritorno, un bel modo di vivere un momento di sport in allegria e farsi gli auguri, con al termine immancabile panettone e spumante. LuUcc