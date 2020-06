Atto di vandalismo palestra dell’Assisi Volley a Santa Maria degli Angeli

«Siamo costretti ad un altro stop… e anche questa volta un altro stop imposto. Purtroppo nel fine settimana, delle persone si sono divertite a rendere inutilizzabili i locali della palestra in cui ci alleniamo, cospargendo meticolosamente il campo di gioco con la polvere degli estintori. Un atto di vandalismo, che purtroppo colpisce duramente le nostre attività, che avevano faticosamente ripreso.

Abbiamo prontamente comunicato il fatto al Comune di Assisi, che procederà alla denuncia alle autorità competenti e provvederà sia alla pulizia straordinaria che al ripristino degli estintori.

Tuttavia, ci vediamo costretti a sospendere gli allenamenti, in attesa che tali operazioni vengano effettuate. Non appena sarà possibile accedere ai locali, provvederemo ad una nuova sanificazione per poter ripartire immediatamente con gli allenamenti. Vi terremo aggiornati».

E’ quanto comunicato dallo Staff dell’A.S.D. Assisi Volley