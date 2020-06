Basket, prosegue a gonfie vele l’attività dei giovani della Virtus Assisi

Continua senza sosta la stagione della Virtus Assisi. Agli ordini del responsabile tecnico Gianmarco Piazza, allenatore della prima squadra rossoblù, coadiuvato dagli istruttori e dai tecnici della Virtus Assisi, i ragazzi e le ragazze del settore giovanile e alcuni giocatori fra i senior, proseguono gli allenamenti presso le palestre del territorio in uso alla società. E il Protocollo Covid-19 è attuato appieno e in maniera precisa ed accurata con in ragazzi che si allenano e si divertono in campo svolgendo gli allenamenti e praticando lo sport che più gli piace.

Ed è tutto pronto anche per il Virtus Summer Training organizzato dalla Virtus Assisi e dalla Virtus Bastia come proseguimento dell’attività anche in estate. Dal 29 giugno al 28 agosto si svolgeranno vari tipi di camp sotto la guida di esperti tecnici ed istruttori.

Il training ludico sarà guidato dai coach Claudio Mattoli e Nicola Barili. Il training tecnico sarà guidato da coach Gianmarco Piazza, responsabile tecnico del settore giovanile Virtus e capo allenatore CTF Umbria. Il training tecnico femminile sarà guidato da coach Francesco Posti. Tutte le info per iscriversi ai numeri telefonici 392.40.78.187 e 393.21.98.218 e alla pagina Facebook Virtus Summer Training.

Foto: Marco Benincampi – Virtus Assisi