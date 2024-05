Beccalossi, Bollini, Taldo, Toscano, Farina e Bizzotto al Gran Galà del Calcio Umbro 2024

I protagonisti della stagione 2023-2024 premiati dalle stelle del calcio al “Gran Galà del Calcio Umbro”, in programma martedì 28 maggio 2024, alle ore 21, al ristorante “La Locanda del Cardinale” ad Assisi, in piazza Vescovado. L’iniziativa è organizzata da Golden Marketing, con Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, in collaborazione con le associazioni “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” e “I Love Norcia”, il patrocinio di Coni Umbria, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Umbro della Lega Nazionale Dilettanti, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi e Comune di Terni.

Nel corso della serata verranno premiati i migliori giocatori delle squadre umbre di Serie D, Eccellenza e Promozione attraverso una Top 11 da cui uscirà il giocatore simbolo della stagione, con il miglior allenatore Alessandro Manni che ha portato l’Acf Foligno in Serie D e l’arbitro Giuseppe Ciorba della sezione di Perugia.

Saranno ospiti, premiati e coinvolti nelle premiazioni dei ragazzi dei campionati umbri l’indimenticabile fantasista oggi capo delegazione dell’Italia Under 20 Evaristo Beccalossi, l’allenatore della Nazionale Under 20 Alberto Bollini e l’ex attaccante dell’Atalanta Carlo Taldo, oggi dirigente del Genoa.

Il Premio “Ernesto Bronzetti“, voluto d’intesa con la famiglia dell’indimenticabile manager ternano che ha legato la sua operatività a professionisti di primissimo livello, verrà consegnato a Domenico Toscano, allenatore del Cesena appena portato in Serie B e con cui ha conquistato la sesta promozione da tecnico in carriera, ricordando anche quella con la Ternana.

Il Premio “Giancarlo Brugnoni”, in prima linea per lunghi anni come dirigente del Gubbio, verrà consegnato a Simone Farina, direttore generale del Siena appena promosso in Serie D, ed ex difensore legato a una vicenda di calcioscommesse quando nel 2011 si rifiutò di combinare una partita.

Al giornalista Stefano Bizzotto di Rai Sport andrà il Premio giornalistico “Angelo Marinangeli”.

Sarà presente Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti.