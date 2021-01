campionati italiani ciclocross: veloclub Assisi Bastia su gradini alti del podio. Filippo Susta si aggiudica il 3° posto

Assisi – Bastia Umbra, 11 gennaio ’21 – Il Velo Club Assisi Bastia sale sul podio nei campionati Italiani Ciclocross disputati a Lecce, nella suggestiva cornice del parco Belloluogo, su tracciato disegnato dall’ex campione Vito Di Tano.

La squadra umbra, presieduta da Luca Battistelli, è salita sulle prime posizioni grazie al tempo ottenuto da Filippo Susta. “Un risultato che ripaga tutta la squadra dei sacrifici svolti in questi ultimi mesi di allenamenti e di trasferte – commenta Battistelli -. Anche qualche piccolo rammarico dal momento che la partenza non è stata delle migliori per i colori del Velo Club. Filippo, infatti, si è trovato bloccato nella pancia del gruppo e ha dovuto rincorrere a lungo la testa della gara. Una gran rimonta che lo ha portato a una manciata di secondi dalla vittoria.