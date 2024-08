Convegno ad Assisi: Muscolo e Benefici dell’Attività Fisica

Convegno ad Assisi – Mercoledì 4 settembre 2024, presso l’hotel Cenacolo di Assisi, si terrà il convegno intitolato “L’esercizio fisico come prevenzione. Dalla contrazione muscolare alla nutrizione”. L’evento, organizzato dall’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM) in collaborazione con il CONI, la Scuola Regionale dello Sport – Umbria, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Assisi, rappresenta un’importante occasione per discutere dei benefici dell’attività fisica sulla salute.

L’IIM, con sede a Perugia, è un’associazione scientifica che coinvolge università e centri di ricerca sia italiani sia internazionali, accomunati dall’interesse per la fisiologia e le patologie del muscolo scheletrico. Tra le sue priorità, l’IIM promuove la formazione di giovani ricercatori, la collaborazione con realtà di ricerca estere e la diffusione delle conoscenze scientifiche.

Il convegno del 4 settembre sarà l’evento inaugurale del 21° meeting internazionale dell’IIM, un appuntamento che, ormai da diversi anni, si svolge ad Assisi. Quest’anno, circa 130 esperti di miologia – la disciplina che studia il tessuto muscolare – si riuniranno per confrontarsi sui più recenti sviluppi della ricerca nel settore.

Il tema centrale del convegno sarà l’esplorazione degli effetti positivi dell’attività fisica, come sottolineato dal Direttore dell’IIM, Prof. Guglielmo Sorci. Il Prof. Sorci ha evidenziato l’importanza della pratica regolare dell’attività fisica per contrastare l’inattività, che può portare all’accumulo di tessuto adiposo viscerale, un fattore predisponente a infiammazioni croniche e patologie come insulino-resistenza, diabete, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumore. Grazie alla contrazione muscolare, durante l’esercizio fisico vengono rilasciate sostanze anti-infiammatorie, le miochine, che svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la salute di vari organi e contrastare gli effetti dannosi dell’accumulo di grasso.

L’incontro sarà strutturato per essere accessibile anche a un pubblico non specializzato, partendo dalla descrizione delle proprietà fondamentali del muscolo scheletrico fino ad analizzare gli effetti benefici e preventivi dell’esercizio fisico. Si metterà in evidenza come un’attività fisica regolare possa essere tanto efficace quanto una poli-pillola, ma senza gli effetti collaterali associati ai farmaci. Inoltre, verrà approfondito l’aspetto nutrizionale legato all’esercizio fisico, con l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari basati su una corretta attività fisica e un’adeguata alimentazione.

Tra i relatori spiccano figure di rilievo come la Prof.ssa Francesca Riuzzi e il Prof. Massimo Raffaele Mannarino, entrambi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, il Prof. Antonio Musarò dell’Università Sapienza di Roma, e la Dr.ssa Raffaella Spada dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Questi esperti, con anni di esperienza nel campo, contribuiranno a fornire un quadro completo delle tematiche trattate.

In collaborazione con il CONI, il convegno vedrà anche la partecipazione di Roberto Cammarelle, ex pugile, campione olimpico e due volte campione mondiale dei pesi supermassimi, che interverrà come ospite speciale.

Il Prof. Guglielmo Sorci e la Dr.ssa Anna Villarini, entrambi docenti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, modereranno il convegno. La Dr.ssa Villarini, specialista in scienza dell’alimentazione e già ricercatrice presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, apporterà il suo contributo nella discussione degli aspetti nutrizionali collegati all’attività fisica.

Il convegno sarà aperto al pubblico e gratuito, e si svolgerà in presenza presso la sala meeting dell’hotel Cenacolo di Assisi. Per coloro che non potranno partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del meeting dell’IIM. Inoltre, l’incontro è stato riconosciuto come attività didattica opzionale (ADO) per diversi corsi di laurea dell’Università degli Studi di Perugia, tra cui Medicina e Chirurgia, Scienze Motorie e Sportive, e Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate. A oggi, sono già oltre 400 gli studenti iscritti all’evento.

Durante l’apertura del convegno, sono previsti gli interventi del Sindaco di Assisi, Ing. Stefania Proietti, del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, Prof. Vincenzo Talesa, e del Presidente della Scuola Regionale dello Sport – Umbria, Gen. Domenico Ignozza.