Epyca-TKS karate sugli scudi al campionato preagonisti Fesik 📸 [Foto]

Epyca-TKS karate sugli scudi al campionato preagonisti Fesik

Epyca-TKS karate – Il team Epyca-TKS si mette ancora in risalto al campionato italiano preagonisti Fesik tenutosi a Montecatini Terme lo scorso fine settimana. La competizione ha visto la partecipazione di 97 società con 201 squadre e 1511 iscrizioni. I tecnici Simone Cipiciani e Simona Ricci hanno portato in gara 25 giovani atleti che si sono messi in gioco in entrambe le specialità marziali: il kata e il kumite. Il team si è riconfermato al primo posto nella classifica società nell’interstile ed ha raggiunto il 3° posto nella classifica globale kata e kumite, dando conferma che la scelta di portare avanti entrambe le specialità per i giovani karateka è sia formativa che gratificante.

Nella prima giornata di gara gli atleti hanno preso parte alle categorie di kata, che rappresenta lo stile, la concentrazione, la capacità di mettersi in gioco da soli davanti ad una giuria e un folto pubblico.

Tra i più piccoli in gara si mettono in risalto Anna Proietti, classe 2015, e Nicolò Elisei, classe 2014, che conquistano il primo gradino del podio. Importante risultato anche per Samuele Liguoro, 7 anni, che al suo primo campionato nazionale si aggiudica il terzo posto. Sfiora il primo posto Marianna Vitali, classe 2011, che per un solo decimo viene superata da una sua avversaria, per lei medaglia d’argento. Ottima prestazione per Alessandro Rudyshyn, 11 anni, che non lascia dubbi nei giudici e vince il titolo di campione nazionale staccando il secondo di ben 5 decimi.

Il medagliere assisano ha visto ben 9 oro, 4 argento e 7 bronzo.

Primi classificati, campioni nazionali di kata interstile:

Anna e Adele Proietti, Nicolò, Giada e Diego Elisei, Tommaso Scarponi, Alessandro Rudyshyn, Stefano Radi e Mattia Cipiciani.

Secondi classificati:

Gabriel Olanda, Mattia Pecci, Antonio Brunetti, Marianna Vitali.

Terzi classificati:

Samuele Liguoro, Antonio Gabriel Selaru, Hamza Ayari, Matteo Damiani, Giacomo Aisa, Chanel Ronca, Jean Paul Sourou. Si riparte la domenica mattina alle 9 con le competizioni di combattimento, è il momento di indossare i guantini e scontrarsi con l’avversario sul tatami di gara. Tra i più piccoli si porta avanti con grinta Anna Proietti che passa ben 3 turni fermandosi in semifinale ed è un bellissimo terzo posto per lei nella sua numerosissima categoria 6/8 anni. Ottiene un bel terzo posto anche Matteo Damiani che dimostra un’importante crescita tecnica e mentale, mettendo a segno tecniche sia di gambe che di braccia.

Tra le ragazze disputa una bella gara anche Chanel Ronca, che prende coscienza delle sue potenzialità e si aggiudica i primi due incontri 4-1 e 3-2, viene interrotta la sua corsa al titolo in semifinale dal giudizio arbitrale (2 arbitri su 3) che da la vittoria all’avversaria in un incontro terminato 2 a 2, anche lei raggiunge comunque il podio con un buon terzo posto.

E’ la volta di Jean Paul Sourou che si fa avanti con un avversario dopo l’altro, chiudendo i primi quattro incontri tutti prima dello scadere del tempo, solo in finale viene sconfitto, complice il primo punto discutibile assegnato all’avversario, che è caduto in seguito all’esecuzione della tecnica, e che ha fatto vacillare il giovane karateka assisano. Per lui la categoria si conclude con una meritatissima medaglia d’argento su ben 20 avversari. Buon risultato anche per Mattia Pecci, classe 2009, che si aggiudica i primi due incontri guadagnandosi la terza posizione.

Medagliere Epyca-TKS kumite individuale:

Prima classificata, campione nazionale: Adele Proietti

Secondi classificati: Nicolò Elisei, Jean Paul Sourou

Terzi classificati: Anna Proietti, Gabriel Olanda, Matteo Damiani, Chanel Ronca, Mattia Pecci, Stefano Radi

Secondi posti in Coppa Italia: Alessandro Rudyshyn, Mattia Cipiciani

Terzo posto in Coppa Italia: Antonio Gabriel Selaru

Il team Epyca-TKS ha messo in campo anche 9 squadre di kumite nelle varie categorie.

Per i più piccoli, nella categoria 6/8 anni, è la squadra di Antonio Gabriel Selaru, Alessandro Tisba e Samuele Liguoro che si fa avanti superando 3 turni ma non riesce a raggiungere l’ambita medaglia, per loro comunque un buonissimo quinto posto su ben 26 squadre.

Salendo di fascia d’età troviamo la squadra mista 9/10 anni, formata da Adele Proietti, Diego Elisei, Mattia Pecci e Hamza Ayari. I karateka passano i primi 2 turni ma si fermano in semifinale raggiungendo così il terzo gradino del podio.

Per la categoria 11/12 anni è sempre una squadra mista assisana a conquistare il terzo posto, i ragazzi superano 3 squadre avversarie fermandosi però in semifinale. Medaglia di bronzo per Marianna Vitali, Alessandro Rudyshyn, Luca Dornescu e Antonio Brunetti.

A conclusione dell’intenso fine settimana i tecnici possono dirsi soddisfatti sia per i buoni piazzamenti in entrambe le specialità sia per il magnifico gruppo di giovani atleti che, con i loro genitori, hanno dato forza e sostegno a tutta la squadra. Un ringraziamento particolare va al terzo coach che ha seguito i ragazzi nei vari tatami, l’agonista Maria Aisa, nonché ai due ragazzi agonisti Mattia Cipiciani e Tiziano Proietti che hanno gestito tutto il gruppo al di fuori dell’area di gara e nello spazio dedicato alla convocazione dei karateka delle numerose categorie.

Per il team Epyca-TKS c’è stato pure un importantissimo esordio come arbitro nazionale per Deneb Cantone, agonista e allenatore del team presso la palestra Colosseum di Trevi. I ragazzi sono tutti carichi e pronti per i prossimi impegni agonistici e non dei prossimi due mesi.