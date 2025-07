In 200 per la storica 19ª edizione di Trail Costa di Trex

Domenica 3 agosto tra sport, natura e passione ad Assisi

Grande attesa per il Trail di Costa di Trex-Assisi, in programma domenica 3 agosto. L’edizione 2025 sarà la numero 19, un vero e proprio banco di prova in vista del ventennale del 2026, traguardo raro nel panorama del trail running italiano. L’evento, ormai una classica del calendario offroad umbro, continua ad attrarre atleti da tutta la regione e non solo. Lo scorso anno furono 170 i partecipanti, ma gli organizzatori dell’Aspa Bastia puntano a superare quota 200, tetto massimo previsto per questa edizione. Le iscrizioni sono ancora aperte: 30 euro per la 22 km, 20 euro per la 10 km e 15 euro per l’eco-camminata non competitiva.

Due i percorsi disponibili anche quest’anno: la prova principale misura 22 chilometri con 1.000 metri di dislivello positivo, mentre il tracciato più breve è di 10 km per 500 metri di dislivello. La partenza della lunga è fissata per le ore 9:00 dalla sede della Pro Loco, lungo la SP49 a Costa di Trex, frazione collinare del comune di Assisi; la 10 km scatterà alle 9:20. L’eco-camminata prenderà il via alle 8:30.

Tra i protagonisti annunciati, spicca il nome di Pina Deiana (Aspa Bastia), vincitrice della 20 km nel 2024. A darle battaglia potrebbe esserci Ana Nanu, esperta atleta di origini rumene ma da anni naturalizzata italiana. Nella passata edizione, Samuele Raffaelli trionfò nella prova maschile, mentre i vincitori della 10 km furono Riccardo Ridolfi e Asia Lanuti.

Il ritiro dei pacchi gara sarà possibile sabato 2 agosto dalle 16:00 alle 19:00 o domenica mattina a partire dalle 7:45. Al termine della gara, spazio alle premiazioni: riconoscimenti per i primi tre assoluti e per i migliori di ogni categoria.

Per informazioni e iscrizioni: www.aspabastia.it