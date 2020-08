Maratona Dolomiti, partecipa anche Ivan Rossi del Veloclub Assisi Bastia

Con il pettorale n 1722 l’umbro Ivan Rossi del Veloclub Assisi Bastia ha partecipato alla prestigiosa Maratona delle Dolomiti che si sta svolgendo in questi giorni, terminando il percorso di 55 chilometri in 2h30’. Ogni anno sono oltre 35 mila gli aspiranti partecipanti, ma di questi solo 10 mila potranno attraversare le montagne Patrimonio Unesco estratti a sorte.

Questa non è stata una edizione come le altre ma adattata al tempo di Covid 19: si è tenuta solamente la MyMdD, un’iniziativa per dare l’opportunità di sfidare/conquistare i percorsi della Maratona dles Dolomites – Enel durante tutta l’estate e autunno 2020. Per partecipare è stato necessario iscriversi, scegliere il percorso e poi affrontarlo in solitaria. Il ciclista Rossi ha optato per il corto di 55 km che attraversa i quattro passi montani: Campolungo, Pordoi, Sella, Cardena, Colfosco e Corvara.

“E’ stato un buon risultato – ha commentato Rossi – considerando che ho gareggiato da solo senza le scie del gruppo che danno stimolo e competizione alla gara. Comunque, è stata una bella esperienza nonostante la particolare formula”. Intanto Rossi si prepara ad affrontare una nuova sfida di 73 chilometri per 3200 metri di dislivello della Kronplatz, una gara in mountain bike in programma domani in presenza. Si partirà dalla griglia tutti insieme ma con le mascherine.