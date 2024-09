Petrignano-Cerqueto: sfida di campionato tra infortuni e gol decisivi

Petrignano-Cerqueto – di Mario Cicogna – La seconda occasione per provare le proprie possibilità di tenuta dopo il salto di categoria, il Petrignano la estrinseca in un’atmosfera serena in ambito dirigenziale e con una vigorosa manifestazione di sostegno da parte dei tifosi, animati da ragionevoli aspettative e soprattutto da vivida curiosità, nonostante i problemi legati ad assenze importanti nel reparto difensivo per una espulsione (Diego Lombardi) e tre infortuni (Andrea Bistoni, Barbacci Federico e Alessandro Mosconi) occorsi nella partita precedente contro il Todi, tuttavia consapevoli che è appena iniziato un percorso pieno di asperità.

Del resto il tecnico, quel Sandro Ballarani che ha firmato la vittoria strepitosa dello scorso campionato di 1ª categoria, ha ben chiarito (in perfetta sintonia con il presidente Fabio Cavalagli e il DS Rino Cerasa) sfide e obiettivi futuri: “Noi senza presunzione!”, come a dire e a far intendere “È vero, la cifra tecnica della nostra squadra complessivamente è inferiore a quella di altre concorrenti, ma nel calcio essa non è l’unico metro col quale ci si misura.

Ci sono altre virtù che possono compensare, ad esempio la concretezza più che il senso estetico, come quella dimostrata oggi contro il Cerqueto. In effetti Il futuro va costruito nel tempo, aggiungendo ogni volta un tassello: in termini di spirito di squadra, compattezza, disponibilità al sacrificio.

L’incontro odierno con il Cerqueto non ha offerto molti spunti degni di nota, da entrambe le parti. I gol sono avvenuti, tranne quello realizzato su calcio di rigore assegnato al Petrignano al 20′ della ripresa per fallo in area e finalizzato da Matteo Fausti, su azioni estemporanee in area da parte di Carloni Francesco al 43′ per i locali ed al 15′ della ripresa da Sulejmani per il momentaneo pareggio degli ospiti.

Asd Petrignano 2Ss

d Cerqueto 1

Asd Petrignano: Galli Lorenzo, Ascani Michael,

Rossi Simone, Carloni Francesco, Rossi

Alessandro, Arena Ciro, Teatro Antonio,

Bartolini Daniele, Fausti Matteo, Listini

Damiano, Alunni Riccardo/Darena Michele,

Tromba Mattia, Gaudenzi Cristiano, Famiani

Davide, Uberti Tommaso, Galardini

Alessandro, Fiorelli Giulio, Ceccarelli Filippo,

Capitini Lorenzo. All.: Ballarani Sandro.

Ssd Cerqueto: Campana Samuele, Bensì Jacopo,

Miruku Joreldo, Rossi Damiano, Fioretti Niccolò

Maria, Matarazzi David, Spigarelli Filippo,

Menchinella Claudio, Piergentili Lorenzo,

Gaggiotti Andrea, Marini Francesco/Pallotta

Diego, Masci Giacomo, Coccia Gabriele, Tiburzi

Mario, Pasquarelli Filippo, Mariani Francesco,

Sulejmani Nuredin, Bellucci Paolo, Bouaquil

Younes. All.: Rigo Mirko.

Direttore di gara: Dionigi Tommaso sez.

Terni1º

Assistente: Servili Simone sez. Terni2º

Assistente: Vincenzini Paolo sez. Terni