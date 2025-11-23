San Francesco Marathon, trionfo di Lotti davanti a 2200 atleti

Assisi celebra sport e spiritualità verso l’anniversario francescano

La San Francesco Marathon 2025 ha trasformato la città e i suoi borghi in un palcoscenico di sport e comunità, con oltre 2.200 partecipanti che hanno animato la seconda edizione della corsa più seguita dell’Umbria. Professionisti, amatori e famiglie hanno percorso le strade tra Assisi, Bastia Umbra e Spello, fino al suggestivo traguardo davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in un clima di festa scandito da sole e applausi.

La gara regina, sui 42 km, ha visto il nuovo successo di Lorenzo Lotti, già vincitore nel 2023, che ha chiuso in 2:28:44. Alle sue spalle Michele Panduri (2:41:06) ed Evgenii Glyva (2:44:51). Primo tra gli umbri Matteo Zucchini (2:47:22). Tra le donne, conferma di Federica Moroni, che ha dominato in 2:53:06 davanti a Maria Roxana Girleanu e Denise Tappatà. Nella mezza maratona si sono imposti Daniele Petrini (1:12:42) e Laura Biagetti (1:17:49). Sui 10 km, sold out con 900 iscritti, vittoria di Simon Kibet Loitanyang (30:25) e Giulia Giorgi (35:41).

La manifestazione ha registrato anche un forte impatto digitale, con 62.000 visitatori e 160.000 visualizzazioni sul sito ufficiale nell’ultimo anno. Don Federico Claure, presidente di Life Running Assisi, ha sottolineato il valore spirituale dell’evento, ricordando il legame con il Giubileo e l’attesa per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, che sarà celebrato nel 2026.

Il percorso, tra uliveti e colline, ha offerto scenari unici e ha accolto anche la camminata solidale “Vieni con me”, momento di condivisione e beneficenza. Il direttore generale Gian Luca Mazzocchio ha evidenziato la crescita organizzativa: “Numeri da grande evento, con Assisi ormai nel cuore dei runner italiani”.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 novembre 2026, data che segnerà un’edizione speciale, dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco, con l’obiettivo di rendere la maratona ancora più ricca di significato sportivo e umano.