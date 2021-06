Virtus Assisi batte Magic Basket Chieti 72-60 al PalaSir

Un’ottima Virtus Assisi vince il recupero della 6ª giornata di Coppa del Centenario e batte il Magic Basket Chieti al PalaSir di Santa Maria degli Angeli.

Temperature alte a causa del grande caldo e una partita a tratti avvincente, a tratti più blanda. Il grande caldo di questa metà di giugno non ha certamente aiutato le due compagini in campo. Alla fine a trionfare sono stati i padroni di casa, che dopo una partenza sotto nel punteggio nella prima frazione per lunghi tratti, hanno via via preso le misure agli avversari mettendo la testa avanti sul finale proprio del primo quarto di gara.

Secondo quarto più di marca Virtus poi lo strappo dopo la pausa lunga. Al rientro in campo dagli spogliatoi infatti la Virtus va via decisa e Chieti non regge all’urto. Buona la gara da ambo le parti fra due squadre che non si sono risparmiate.

Nuovamente tanti i giovani in campo sia per Chieti che per la Virtus, come ormai da abitudine di coach Piazza sempre pronto a dare largo spazio ai suoi ragazzi. Segno che questa Coppa del Centenario è competizione giusta per dare campo ed esperienza ai tanti giovanissimi dei vivai. Karpuk tra i veterani, tutti bene sul parquet, migliore marcatore. Scanzano per gli ospiti migliore in campo. Finisce 72-60 per la Virtus Assisi. Ora testa al prossimo impegno in un’estate che ancora non significa riposo.

Virtus Assisi – Magic Basket Chieti 72-60

Virtus Assisi: Santantonio 7, Alessandri 4, Ponti 5, Capezzali G. 4, Papa, Provvidenza 8, Capezzali T. 8, Pagano 2, Visigalli 5, Trequattrini 7, Landrini 6, Karpuk 16. All. Piazza

Magic Basket Chieti: Breda 4, Cesarino, Alba 3, Mordini 11, Scanzano 19, Falasca 5, Festa 2, Stivaletta 2, Angius 1, Ba Elhadji 7, Remigio 1, Bergamo 5. All. Magagnoli

Parziali: 14-12, 20-15, 24-12, 14-21.

Progressivi: 14-12, 34-27, 58-39, 72-60.

Usciti per 5 falli: Stivaletta (Chieti)

Ufficio Stampa Virtus Assisi