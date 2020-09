Virtus, Fondacci e Piampiano ceduti in prestito a Vis Ferrara e Janus Fabriano

La Virtus Assisi è lieta di comunicare che i giovani Fabio Fondacci, classe 2005 e Lorenzo Piampiano classe 2006, sono stati ceduti in “prestito” per un anno, rispettivamente alla Vis 2008 Ferrara e alla Janus Fabriano.

I due ragazzi, dopo essersi distinti in questi anni in maglia Virtus nei vari campionati di categoria regionali, hanno partecipato, lo scorso anno, al campionato interregionale umbro-marchigiano di “Eccellenza” con la formazione Under 15 della società.

Per entrambi, negli ultimi due anni, è arrivata prima la convocazione nella selezione regionale umbra e successivamente la partecipazione alle selezioni territoriali della Nazionale Under 14.

In estate, dopo aver partecipato accompagnati dal loro coach Francesco Calisti ad allenamenti con Fabriano, Pesaro, Parma, Ferrara e Livorno, hanno deciso con le rispettive famiglie di intraprendere questa nuova avventura “lontano da casa”, in totale accordo con la società.

Da parte di tutta la Virtus Assisi, con grande soddisfazione, un super in bocca al lupo a Fabio e Lorenzo per questa importante sfida, con l’augurio di proseguire al massimo il loro percorso di crescita umana e tecnica, in realtà e campionati di assoluto livello come quello emiliano e marchigiano.

E’ infine desiderio della società dare un abbraccio affettuoso ai genitori dei due ragazzi, esempi di guida familiare ed appassionati autentici del basket, che hanno dato ad entrambi la fiducia necessaria per questa “avventura”, unitamente all’opportunità di crescere e migliorarsi come uomini e come giocatori. Forza ragazzi!