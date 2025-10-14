Pedalata tra olivi e cultura lungo l’anello Assisi-Spoleto

Nasce la Filiera Tabacchicola Italiana a tutela del Made in Italy ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Filiera Tabacchicola Italiana”, una nuova organizzazione che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola italiana, rappresentata da Coldiretti, industria e distribuzione per tutelare e promuovere il Made in Italy agroalimentare.La Filiera è stata presentata in occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura […]

Mattarella riceve il Papa “Tregua a Gaza una scintilla di speranza” ROMA (ITALPRESS) – “In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c’è ‘una scintilla di speranzà che va sostenuta con convinzione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della […]

Il Papa al Quirinale “Tempi di grave sofferenza, impegno per la pace” ROMA (ITALPRESS) – “Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l’umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare è quello per la pace. Sono numerose le […]

Catastrofi naturali, al via primo Think Tank su prevenzione danni ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi a Roma Natural Risk Forum (NRF), il nuovo Think Tank promosso dal Gruppo Unipol con l’obiettivo di lanciare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e settore privato al fine di stimolare una riflessione ampia e strategica sui rischi catastrofali naturali e il loro impatto sociale, economico […]

Piantedosi “Riflettere su difficoltà del lavoro delle forze dell’ordine” ROMA (ITALPRESS) – “Tutti dovremmo riflettere sulla difficoltà del lavoro che fanno le forze di polizia, e che troppo spesso viene sottovalutato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti in merito alla morte di tre carabinieri nel Veronese.“Interventi come questo vengono visti come ordinari, quotidiani, abbiamo l’idea che possano essere […]

Esplosione nel Veronese, Mattarella “Sconcerto e profondo dolore” ROMA (ITALPRESS) – “Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell’Arma dei Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, Carabiniere Scelto Davide Bernardello e Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori […]

Esplosione nel Veronese, Meloni “Profondo dolore” ROMA (ITALPRESS) – “Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell’Arma, Vigili del fuoco e Polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un’operazione di sgombero nel Veronese. Il mio profondo cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime, insieme […]

Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, morti 3 carabinieri CASTEL D’AZZANO (VERONA) (ITALPRESS) – Tre carabinieri sono morti e altri 13 tra militari dell’Arma, vigili del fuoco e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e […]