Pedalata tra olivi e cultura lungo l’anello Assisi-Spoleto

Domenica 19 ottobre l’Umbria celebra l’olio e il paesaggio
Domenica 19 ottobre 2025, l’Umbria ospita la terza edizione de La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto, appuntamento cardine del programma Frantoi Aperti®. L’iniziativa, inserita nella XXVIII edizione della manifestazione, propone un percorso cicloturistico ad anello tra Trevi e Campello sul Clitunno, con partenza e arrivo a Trevi, attraversando paesaggi modellati dalla millenaria coltivazione dell’olivo.
Organizzata da Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con FIAB Umbria, FIAB Foligno, La Francescana Ciclostorica e You Mobility, la pedalata si snoda lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto, un paesaggio rurale riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e candidato a Patrimonio UNESCO. L’itinerario, di circa 30 km, valorizza il connubio tra ambiente, cultura e gastronomia, toccando luoghi simbolici come l’Olivo secolare di Sant’Emiliano, il Castello di Pissignano Alto e il Tempietto sul Clitunno, parte del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere”.
Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 presso il Museo della Civiltà dell’Olivo di Trevi. Da lì, il gruppo partirà per un tour guidato e assistito, con soste nei frantoi locali per degustazioni di olio appena franto e visite culturali. L’iniziativa mira a promuovere il turismo lento, la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio, come sottolineato da Luca Radi, presidente de La Francescana, e Paolo Festi, coordinatore FIAB Umbria.
La pedalata si inserisce nel calendario di Frantoi Aperti®, che dal 18 ottobre al 16 novembre anima i borghi umbri con eventi dedicati all’olio nuovo, tra passeggiate, degustazioni e visite esperienziali. L’evento è sostenuto da Trenitalia, UmbriaSì, Strade dei Vini e dell’Olio dell’Umbria e dai sei comuni della Fascia olivata: Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto.
