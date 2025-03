Aggressione vicino alla scuola: denunciato un giovane di 19 anni

Lesioni personali su un minorenne, indagini in corso

Un episodio di violenza si è verificato all’uscita da un istituto scolastico di Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi, portando alla denuncia di un giovane di 19 anni da parte della Polizia di Stato. Il fatto è emerso dopo che un minorenne ha sporto querela, denunciando le percosse ricevute.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi, la vittima, un ragazzo di età inferiore a 18 anni, ha riferito di essere stato avvicinato dal fratello di un suo compagno di classe mentre si trovava nei pressi della scuola. La denuncia indica che il giovane aggressore, senza alcun apparente motivo, ha colpito ripetutamente il minorenne al volto, causando lesioni.

Nel corso delle indagini, il ragazzo ha spiegato agli agenti che l’aggressore, il 19enne, si sarebbe giustificato per il suo comportamento facendo riferimento a una presunta lite avvenuta tra il fratello e la vittima. Tuttavia, il racconto della vittima non ha confermato l’esistenza di tale conflitto, facendo sorgere dubbi sulla veridicità delle affermazioni del giovane denunciato.

A seguito dell’aggressione, il minorenne ha dovuto recarsi presso l’ospedale locale, dove i medici hanno riscontrato lesioni a un occhio e a un orecchio, ritenute guaribili in un breve periodo di tempo, precisamente in due giorni. Questa diagnosi ha ulteriormente avvalorato la gravità dell’episodio e la necessità di un intervento da parte delle forze dell’ordine.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto e per garantire che i responsabili di atti di violenza siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La denuncia nei confronti del 19enne è stata formalizzata e il caso è stato inoltrato alla Procura della Repubblica di Perugia, che ora procederà con le opportune valutazioni legali.

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di segnalare episodi di violenza, specialmente quando coinvolgono giovani e minorenni, affinché possano essere adottate misure preventive e di protezione. Questo episodio, purtroppo, si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza negli ambienti scolastici e nei dintorni delle istituzioni educative.

L’episodio ha suscitato reazioni nella comunità locale, con molti genitori e cittadini che esprimono preoccupazione per la sicurezza dei propri figli. La violenza giovanile, sebbene non sia un fenomeno nuovo, sembra manifestarsi con sempre maggiore frequenza, rendendo necessaria una riflessione collettiva su come prevenire tali situazioni e garantire un ambiente sicuro per gli studenti.

Nel corso degli anni, sono state avviate diverse iniziative e programmi volti a sensibilizzare i giovani sui temi della violenza e del rispetto reciproco. Tuttavia, eventi come quello verificatosi a Santa Maria degli Angeli evidenziano che è fondamentale intensificare gli sforzi per affrontare questo problema. Le scuole, le famiglie e le istituzioni devono collaborare per educare i giovani a gestire i conflitti in modo pacifico e costruttivo.

In questo contesto, la Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel monitorare la situazione e nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani. Le forze dell’ordine sono pronte a intervenire tempestivamente in caso di ulteriori segnalazioni di comportamenti violenti o sospetti.

L’aggressione avvenuta a Santa Maria degli Angeli è un triste promemoria della necessità di vigilanza continua e di interventi mirati per prevenire la violenza giovanile. Solo attraverso un’azione congiunta e un dialogo aperto tra le diverse parti coinvolte sarà possibile costruire un ambiente scolastico più sicuro e sereno per tutti.

Concludendo, la denuncia del 19enne rappresenta un passo verso la giustizia per la vittima e un segnale chiaro che la violenza non sarà tollerata nelle nostre comunità. Le autorità continueranno a lavorare per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro, promuovendo al contempo una cultura di rispetto e comprensione tra i giovani.