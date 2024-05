Al Liceo Properzio di Assisi una primavera all’insegna dell’interculturalità

Tra le iniziative da segnalare:

il progetto Erasmus Plus “Logge dein Gehirn aus! – Log off your brain!” che – per tutto il periodo 2023-2025 – farà collaborare gli studenti del Properzio con quattro scuole di Polonia (VIII Liceo di Cracovia), Germania (Halepaghen Schule di Buxtehude), Ungheria (Liceo Német Nemzetiségi Gimnáziumé és Kollégium di Budapest) e Austria (Borg di Krems) in un lavoro di analisi sulla concentrazione, sulla memoria e sulla socializzazione derivanti dall’eccessiva esposizione alle tecnologie digitali, cercando di promuovere consapevolezza ed un corretto uso delle tecnologie a nostra disposizione.

il progetto Erasmus Plus con l’International College Avicenna di Budapest, in Ungheria, prima attività di questo tipo pensata specificamente per l’indirizzo delle Scienze Umane. Gli alunni assisani hanno visitato la capitale ungherese nel mese di novembre; gli studenti delll’istituto magiaro sono arrivati nel mese di aprile.

gli scambi culturali del Liceo Linguistico con scuole dei paesi delle lingue studiate. Esperienze recenti in questo ambito sono state realizzate dalla classe 3CL in Francia, insieme al Lycée Sainte-Marie di Cholet nella regione della Loira – primo scambio con i cugini d’oltralpe dopo la pausa imposta dalla pandemia – e in Germania per le classi 3AL e 3BL, in una duplice collaborazione con il Heinrich-Heine-Gymnasium di Bitterfeld-Wolfen in Sassonia e con l’Otto-Schott-Gymnasium di Magonza, in Renania-Palatino. Sfruttando invece un programma ministeriale del governo austriaco “Europas Jugend lernt Wien kennen” che ha offerto i biglietti d’ingresso ai siti culturali con le relative guide, le due classi 4AL e 4BL hanno avuto la possibilità di una visita molto approfondita della città di Vienna.

i viaggi studio per l’apprendimento della lingua, come quello della classe 4CL per il francese organizzato insieme all’Istituto Scarpellini di Foligno a metà marzo ad Antibes o il corso di lingua inglese che – riproponendo un’analoga attività realizzata nel 2023 – verrà avviato in Irlanda durante il periodo estivo.