Al via i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport ad Assisi

Al via i lavori – Prendono il via ad Assisi i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, un intervento ambizioso che mira a migliorare l’offerta sportiva della città e a diventare un punto di riferimento per gli eventi culturali e sociali. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 1.400.000 euro, si svilupperà in due fasi distinte. La prima fase, già avviata, ha un valore di 800.000 euro e riguarda principalmente la rimozione della vecchia struttura pressostatica, ormai obsoleta, e la realizzazione della nuova infrastruttura in legno e pannelli sandwich, una scelta innovativa che garantisce resistenza e un notevole risparmio energetico.

Il nuovo impianto sorgerà nei pressi dello stadio Migaghelli e avrà una superficie complessiva di 1.500 mq. Con una capienza di 240 posti a sedere, il Palazzetto sarà dotato di spazi idonei per diverse discipline sportive, in grado di ospitare sia allenamenti che competizioni. Sarà anche uno spazio versatile per eventi culturali e iniziative pubbliche, creando un punto di incontro e aggregazione per l’intera comunità di Assisi.

L’impianto, progettato con un focus sulla sostenibilità, si distingue per l’utilizzo di materiali ecologici come il pannello sandwich, che combina leggerezza e resistenza. Questo sistema costruttivo innovativo non solo garantisce prestazioni ottimali in termini di staticità, ma riduce anche l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’amministrazione comunale.

La seconda fase dei lavori, prevista per 2025 con un investimento di 600.000 euro, completerà l’intervento, portando la struttura a pieno regime entro la fine dell’anno. Questo progetto risponde a una delle esigenze principali della città, che da tempo necessitava di impianti sportivi moderni e funzionali per soddisfare le necessità delle molteplici società sportive locali.

L’assessore Veronica Cavallucci, con delega allo sport e ai lavori pubblici, ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per il futuro dello sport ad Assisi: “Questa nuova infrastruttura risolverà finalmente il problema della carenza di impianti sportivi e permetterà alle società sportive del nostro territorio di crescere, non solo dal punto di vista numerico ma anche agonistico”.

Il Palazzetto dello Sport diventerà un polo strategico per lo sviluppo sportivo locale, ma anche per il miglioramento della qualità della vita, favorendo la partecipazione della comunità e contribuendo alla crescita sociale ed economica della città. Con l’obiettivo di offrire nuove opportunità per tutti i cittadini, il progetto si inserisce perfettamente nella visione di una Assisi più moderna e a misura di cittadino.

“Questo intervento – ha aggiunto l’assessore – è un esempio concreto dell’impegno dell’amministrazione verso l’innovazione, la sostenibilità e il benessere della nostra comunità”. Così, con la realizzazione del Palazzetto, Assisi si prepara a entrare in una nuova era per lo sport e la socialità, consolidando il suo ruolo di città dinamica e accogliente per tutti i cittadini e i visitatori.