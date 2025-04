Allarme sicurezza Assisi, Cicogna, necessità di interventi strutturali

Cicogna: “Priorità assoluta al presidio del territorio”

Allarme sicurezza Assisi – La notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile 2025, un gruppo di ladri ha sfondato con un’auto la vetrina di una gioielleria situata in piazza Santa Chiara, nel centro storico di Assisi, e ha rubato numerosi preziosi prima di darsi alla fuga. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, allertate dall’allarme del negozio, i malviventi sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce.

Il colpo, definito ben organizzato dagli inquirenti, si inserisce in una serie di furti avvenuti nelle ultime settimane, che hanno interessato non solo il centro cittadino, ma anche le frazioni e le zone più decentrate del territorio comunale. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di un rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana.

Il candidato sindaco Eolo Cicogna ha rilasciato una dichiarazione immediata, sottolineando la necessità di interventi strutturali per restituire ai cittadini la percezione – e la realtà – di una città più sicura:

“Non possiamo più tollerare che i commercianti e gli abitanti di Assisi vivano con la paura. Se saremo chiamati a governare la città, metteremo in campo un piano concreto per il controllo del territorio, in collaborazione con tutte le forze dell’ordine.”

Secondo quanto affermato da Cicogna, la Polizia Municipale deve avere un ruolo più centrale nella prevenzione dei reati, non solo nelle attività amministrative quotidiane come la gestione della sosta o il controllo dei dischi orari:

“Vogliamo un corpo di Polizia Municipale potenziato e operativo anche di notte, capace di affiancare carabinieri e polizia di Stato nelle azioni di prevenzione. Le frazioni, spesso dimenticate, saranno al centro del nostro piano di sicurezza.”

La proposta include l’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra tutti i corpi di polizia operanti nel territorio, finalizzato al miglioramento della cooperazione e alla condivisione di informazioni. L’obiettivo, spiega Cicogna, è “aumentare la capacità di reazione, ma soprattutto anticipare e prevenire eventi criminosi”.

Negli ultimi mesi, i cittadini di Petrignano, Rivotorto, Santa Maria degli Angeli e altre località del comune hanno segnalato numerosi furti in abitazione, danneggiamenti e tentativi di intrusione notturna. La situazione, secondo Cicogna, richiede un approccio nuovo:

“Occorre uscire dalla logica dell’emergenza. Serve un progetto di lungo periodo, con investimenti veri nella sicurezza urbana e una riorganizzazione del presidio del territorio.”

Il programma del candidato prevede:

Assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale

Estensione degli orari di pattugliamento , anche nelle ore serali e notturne

Videosorveglianza potenziata nei punti sensibili del centro e delle frazioni

Presidi mobili e postazioni fisse nei quartieri più colpiti

Coinvolgimento delle associazioni di quartiere nella segnalazione e prevenzione

Cicogna ha anche sottolineato la necessità di semplificare le procedure burocratiche che spesso rallentano l’operatività delle forze dell’ordine locali:

“Non è accettabile che chi indossa una divisa venga ostacolato da cavilli amministrativi. Daremo strumenti e autonomia agli agenti per intervenire con efficacia.”

Secondo il candidato, la sicurezza è il presupposto indispensabile per lo sviluppo del turismo e del commercio, due settori strategici per Assisi:

“Senza sicurezza non c’è vivibilità, e senza vivibilità si compromette l’economia locale. Dobbiamo proteggere chi lavora, chi investe e chi vive nella nostra città ogni giorno.”

Il furto in gioielleria ha suscitato ampia indignazione anche tra i residenti, molti dei quali chiedono una presenza costante delle forze dell’ordine non solo durante gli eventi pubblici o religiosi, ma nella quotidianità.

La proposta di Eolo Cicogna, appoggiata anche da esponenti della società civile e da operatori economici locali, si fonda su un modello di sicurezza partecipata e diffusa:

“Le forze dell’ordine non devono essere lasciate sole. Tutta la comunità deve sentirsi parte di un progetto condiviso per il controllo del territorio.”

In conclusione, l’impegno del candidato è quello di fare della sicurezza una priorità di governo sin dal primo giorno, con l’obiettivo dichiarato di riportare Assisi ad essere “una città serena, protetta e vivibile per tutti”. L’attenzione sarà rivolta non solo al centro, ma anche ai tanti nuclei abitativi periferici spesso trascurati nei piani di sicurezza precedenti.

Nel frattempo, proseguono le indagini per individuare i responsabili del colpo alla gioielleria, mentre monta la pressione politica per un cambio di passo sulle politiche di sicurezza urbana.