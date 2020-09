Angelana altro innesto per mister Ciucarelli: tesserato Christian Rufini

L’ASD Angelana 1930 comunica di aver trovato l’accordo per il tesseramento di Christian Rufini, esterno offensivo classe 1998, nato ad Arezzo e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena prima di maturare esperienze in Serie D con le maglie di Ribelle e Rezzato e in Eccellenza Toscana con la Baldaccio Bruni. Lo scorso anno Rufini ha militato nel Bastia in Serie D, segnando un gol in 8 gare. Da questo pomeriggio il giocatore, fortemente voluto dal direttore sportivo Loris Gervasi, è a disposizione del tecnico Ciucarelli, intento a preparare l’esordio in Coppa Italia previsto per domenica 4 ottobre a Costano, ospiti del Bastia.

