Asilo “Maria Immacolata” a Petrignano: presentazione il 11 novembre

Asilo “Maria Immacolata” – Il nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi aprirà le sue porte il prossimo lunedì 11 novembre alle ore 16 per presentare il nuovo programma educativo. Questo open day offre l’opportunità ai genitori di esplorare la struttura e di conoscere il personale che si occupa dei piccoli ospiti. Il nido, gestito dalla Cooperativa Sociale Polis e facente parte della Rete Lilliput, accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, ponendo al centro del suo metodo educativo la collaborazione con le famiglie e un forte legame con il territorio.

Fondato nel 1928 come ente morale a memoria dei caduti di tutte le guerre, l’asilo rappresenta un punto di riferimento educativo per la comunità dell’Assisano e non solo, grazie anche al sostegno del Comune di Assisi. Situato nel centro storico di Petrignano, il nido si distingue per un approccio educativo che valorizza l’apprendimento in natura e lo sviluppo integrato del bambino. L’équipe educativa, composta da sei educatrici, un coordinatore pedagogico e lo staff di Polis, opera secondo i principi di un progetto pedagogico che punta a favorire una crescita armoniosa in ambito affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale.

La struttura è divisa in sezioni eterogenee che includono diversi centri d’interesse, sia interni che esterni. Particolare attenzione è dedicata all’outdoor education: i bambini possono trascorrere molto tempo all’aperto, anche in inverno, in un ampio giardino attrezzato. Le attività comprendono inoltre uscite nel territorio circostante, come visite al parco e al mercato settimanale, per stimolare l’interazione con l’ambiente. Ogni momento della giornata è curato nei dettagli: gli spazi sono progettati per favorire il gioco libero e attività strutturate, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla stimolazione sensoriale.

Il progetto educativo si basa su una stretta collaborazione con le famiglie, coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, incontri individuali e collettivi e laboratori tematici con l’intervento di professionisti dell’infanzia. Durante l’anno, vengono organizzate iniziative speciali come i laboratori intergenerazionali, che permettono ai nonni dei bambini di partecipare a momenti di creatività e apprendimento insieme ai piccoli, favorendo un dialogo tra generazioni. Inoltre, per garantire una continuità educativa, il nido mantiene una stretta connessione con le scuole dell’infanzia locali, seguendo un percorso pedagogico che accompagna i bambini nella transizione verso il ciclo successivo.

Una novità introdotta dall’anno educativo 2022-2023 riguarda la fase di accoglienza per i nuovi iscritti, che ora prevede una partecipazione attiva dei genitori. Questi possono accompagnare il bambino durante le prime giornate, contribuendo a facilitare l’adattamento attraverso un contatto diretto con la routine quotidiana e con il personale educativo. Questo approccio consente una transizione più dolce per i bambini, che vivono l’inserimento come un momento condiviso e sereno.

Il nido dispone di una cucina interna, per garantire pasti freschi e adatti ai bisogni nutrizionali dei più piccoli. Per informazioni ulteriori e prenotazioni è possibile contattare direttamente la struttura ai numeri 075 803 9498 o 335 704 6658.