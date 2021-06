Assegnata medaglia del Presidente della Repubblica a “Assisi per Dante”

Proprio alla vigilia dell’avvio delle iniziative è arrivata dal Quirinale la notizia che il calendario stilato per ricordare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri merita l’apprezzamento della Presidenza della Repubblica. Giovedì prossimo, 17 giugno, alle 11, nella Sala della Conciliazione, il professor Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri e cittadino onorario, terrà una lectio magistralis su “Dante, Assisi, le Città, l’Italia”.

L’evento è organizzato d’intesa con le Basiliche Papali, il Sacro Convento e la Porziuncola, e in collaborazione con i Comuni di Perugina, Foligno, Gubbio, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Il programma si svilupperà fino a dicembre – nel pieno rispetto delle norme antiCovid – ed è ricco di appuntamenti, tra lectio magistralis, convegni e seminari di rilievo internazionale, spettacoli teatrali, cortometraggi, progetti di ampio spessore culturale, per ricordare e divulgare il legame speciale, impresso nell’undicesimo canto del Paradiso della Divina Commedia, che unisce Dante Alighieri ad Assisi, e, attraverso la Città Serafica, alla terra umbra.

Il Comune di Assisi ha animato e coordinato le proprie istituzioni culturali e ha selezionato proposte e idee che sono arrivate dal mondo culturale del territorio, ha inoltre assunto il ruolo di capofila di un progetto condiviso con le città umbre cantate da Dante e vicine alla sua indiscutibile e straordinaria opera letteraria come Perugia, Foligno, Gubbio, Nocera e Gualdo Tadino.

La ricorrenza del settecentenario della morte di Dante costituisce una occasione di assoluto valore culturale per la città di Assisi. I progetti culturali proposti in “Assisi per Dante”, pertanto, rappresentano una circostanza unica per ricordare il padre della lingua italiana, che grazie a lui si è diffusa, creando i presupposti perché l’Italia divenisse Nazione. Entrando nel dettaglio del programma (di cui si allega la brochure e si specifica che alcuni eventi si andranno ad aggiungere nel corso dei prossimi mesi), il calendario prevede molte iniziative dei centri culturali istituzionali cittadini, dando un contributo di indiscusso valore scientifico e divulgativo al lascito del Sommo Poeta, senza trascurare la ricostruzione storica medioevale propria di Assisi grazie al Calendimaggio.

Tra i numerosi appuntamenti in programma, oltre la lectio magistralis del professor Andrea Riccardi, la conferenza di Franco Cardini con la collaborazione del Rotary di Assisi, il convegno su “Dante, Francesco e i Frati Minori” a cura della Società Internazionale di Studi Francescani e del Centro interuniversitario di Studi francescani, la giornata di studi “Dante nell’arte e nella cultura di Assisi” e il convegno su Arnaldo Fortini con studiosi internazionali a cura dell’Accademia Properziana.

E ancora presentazioni di libri, la Commedia proposta alle scuole di Assisi dall’Ente Calendimaggio sotto forma di competizione culturale (Le Danteidi), Radio Dante, con la lettura radiofonica dei 100 Canti da parte degli attori di Assisi, un cortometraggio in musica dedicato al Sommo Poeta in collaborazione con l’artista Patrizia Bovi con una raffinata ricerca di melodie antiche, Itinerdante con l’artista Eugenio Di Fraia. La Biblioteca del Sacro Convento, con i preziosi manoscritti del Fondo Antico della Biblioteca Comunale, sarà l’itinerario letterario ideale per scoprire i testi riferiti a Dante, in una sorta di viaggio nel tempo attraverso i libri e i racconti, Villa Fortini il luogo dove scoprire e rileggere i brani di Gemma Fortini (indimenticabile autrice di “Dante francescano”) a vent’anni dalla morte.

Tra le associazioni culturali che hanno contribuito alla stesura del programma l’Accademia Properziana del Subasio, la Società Internazionale di Studi Francescani, l’Ente Calendimaggio con la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra, e inoltre il Rotary Club di Assisi, Sistema Museo, la Biblioteca del Sacro Convento, la Biblioteca Comunale di Assisi. Tutto il programma proposto dalla Città di Assisi ha il patrocinio anche delle Basiliche papali del Sacro Convento e della Porziuncola. Tra i progetti che si andranno ad aggiungere anche una collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Cari Perugia Arte per organizzare iniziative di valorizzazione culturale ed espositive dedicate al Sommo Poeta a Palazzo Bonacquisti in Piazza del Comune.

L’amministrazione comunale ha pensato di allargare l’orizzonte oltre i confini di Assisi e di coinvolgere le municipalità che sono state citate nel canto XI della Divina Commedia con l’intento di raccontare la vita e il pensiero di Dante mantenendo come baricentro la Città Serafica e quindi i valori francescani dai quali è scaturita la sorgente letteraria che ha portato Assisi e le città umbre nei versi immortali del Sommo Poeta.

“Il titolo “Assisi per Dante” – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti, che ha anche la delega alla cultura e la turismo – è esplicativo dell’essenza del progetto svelandone il significato e le motivazioni più profondi. Sono state le forze vive e le istituzioni culturali della città di Assisi che, in sinergia con il Comune, si sono messe in gioco per raccontare il rapporto che lega Dante alla Città Serafica, grazie a San Francesco, attraverso un monumento letterario imperituro quale è la Divina Commedia. Si è creato così un modello innovativo di partecipazione fondato sull’unione di intenti e obiettivi che ha lo scopo di far crescere spazi e intelligenze culturali che altrimenti andrebbero irrimediabilmente persi o ancora lasciati nelle loro proposte solitarie.

Il programma è ambizioso e di oggettivo valore culturale e scientifico grazie al contributo delle nostre istituzioni culturali, legato anche alle figure intellettuali per noi identitarie, come Arnaldo e Gemma Fortini (che ricordiamo nel ventennale della sua morte come autrice di Dante Francescano), ma che supera i confini della Città Serafica coinvolgendo le altre città dantesche dell’Umbria, con l’obiettivo di promuovere tutti insieme la nostra terra come luogo di bellezza, di storia e di cultura e di trasmettere anche ai più giovani, attraverso l’ampia diffusione in tutte le scuole, il senso e l’orgoglio di appartenenza a città e luoghi resi immortali dai versi danteschi”.

Tutto il programma culturale ha ottenuto, oltre la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, della Società Dante Alighieri, della Società Dantesca Italiana, dell’Associazione degli Italianisti, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, delle famiglie francescane con la Basilica Papale Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco e della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.

La lectio magistralis del professor Riccardi si può seguire sul sito istituzionale del Comune www.comune.assisi.pg.it, sulle pagine Facebook e Instagram dedicate “Assisi per Dante”.