Assegnate Borse Studio Tommaso Visconti 2023 a Scuole di Assisi

Nella affollata Sala della Conciliazione si è svolta l’importante cerimonia di assegnazione delle 45 borse di studio intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, un’iniziativa promossa dal Comune di Assisi per un valore complessivo di 10.000 euro. Questo evento ha rappresentato un momento significativo per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, in particolare per i 45 giovani che si sono distinti non solo per il loro eccellente rendimento scolastico, ma anche per le loro capacità relazionali, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole democratiche di convivenza.

Alla cerimonia hanno partecipato la moglie dell’ex assessore, Rosella Pampanoni Visconti, e la loro figlia, oltre al sindaco Stefania Proietti, al presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, alla consigliera comunale Paola Vitali e al consigliere regionale Stefano Pastorelli.

“La nostra amministrazione crede fermamente in questa iniziativa”, ha affermato il sindaco, “perché rappresenta un modo per ricordare un politico che ha contribuito positivamente alla nostra comunità. È anche un’opportunità per destinare risorse finanziarie agli studenti più meritevoli. Come amministratori, abbiamo il dovere di non dimenticare coloro che si sono dedicati al bene della nostra città, e allo stesso tempo dobbiamo prestare sempre maggiore attenzione al mondo della scuola, poiché i nostri giovani rappresentano il futuro”.

Prima della cerimonia di premiazione, è stata espressa gratitudine ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per il loro impegno e la loro passione dimostrati ogni giorno nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni, contribuendo in modo fondamentale allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Le 45 borse di studio rappresentano un riconoscimento concreto per gli studenti che hanno dimostrato eccellenza accademica e valori di solidarietà e rispetto, incoraggiandoli nel loro percorso di apprendimento e nel loro impegno verso una cittadinanza attiva e consapevole.

Questa iniziativa testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare l’istruzione e il merito, ricordando l’eredità di un politico che ha dedicato la sua vita al bene della comunità. Le borse di studio “Tommaso Visconti 2023” costituiscono un incentivo per gli studenti a perseguire il successo accademico e a sviluppare una solida base di valori che contribuiranno a plasmare il loro futuro e quello della nostra società.