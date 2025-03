Assegnate le borse di studio “Tommaso Visconti 2025”

Il Comune di Assisi premia 46 studenti meritevoli

Il 29 marzo scorso, nella suggestiva Sala della Conciliazione di Assisi, si è tenuta la cerimonia di assegnazione delle borse di studio intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, scomparso prematuramente. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, ha celebrato il merito di 46 studenti delle scuole primarie e secondarie della città, per un totale di 10mila euro in premi. Queste borse di studio sono state conferite a giovani che si sono distinti non solo per le loro performance accademiche, ma anche per il loro impegno in ambito sociale, per il rispetto dell’ambiente e per la promozione di valori democratici.

La selezione dei vincitori è avvenuta grazie al contributo del personale docente, che ha valutato le candidature basandosi su criteri di rendimento scolastico e qualità delle relazioni interpersonali. La presenza di Rosella Pampanoni Visconti, moglie dell’ex assessore, ha aggiunto un tocco emotivo alla manifestazione, sottolineando l’importanza del premio in memoria del marito.

Paolo Mirti, assessore alla scuola e formazione, ha ribadito l’importanza di questa iniziativa per l’Amministrazione comunale, evidenziando come le borse di studio rappresentino un riconoscimento per i giovani che si sono distinti in vari aspetti, dall’istruzione alla solidarietà. Mirti ha inoltre espresso la speranza che questi ragazzi possano fungere da esempio per i loro coetanei e per gli adulti, promuovendo comportamenti ispirati a valori positivi.

Tra i premiati, gli studenti provenienti dall’Istituto Comprensivo Assisi 1 e per ciechi sono stati: Sveva Bini, Riccardo Proietti Ringa, Gabriel Budau, Aurora Rotoni, Gabriele Mantovani, Lorenzo Tomassini, Sofia Balducci, Alessio Casagrande Cuppoloni e Michele Apostolico. Per l’Istituto Comprensivo Assisi 2, i riconoscimenti sono andati a Samuele Verzini, Riccardo Besim Kasa, Stefania Tipu, Giulia Paciotti, Michael Petrosino, Eni Zguri, Angela Dionigi, Alessio Guerciolini, Margherita Ranocchia, Evelina Agostinelli e Diletta Piccioni.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 premiati sono stati: Vittorio Rosatelli, Lorenzo Balducci, Francesco Lucidi, Lavinia Boccali Roviglioni, Alessio Betti, Benedetta Cappellin e Giordano Chiorri. Al Convitto Nazionale “Principe di Napoli”, i premi sono andati a Lorenzo Silo, Damiante Sorbelli, Lucio Chiavoni, Amandarita Spina e Alessandro Ligi. Gli studenti del Liceo Scientifico “Principe di Napoli” hanno ricevuto il premio per le loro eccellenze: Mattia Bartoccetti, Maryangel Anayochukwu Ayinyechi, Maria Chiara Stazi e Sebastiano Punzi.

Anche l’Assisi International School ha visto premiate Anna Giammaria e Benedetta Arcaleni, mentre il Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane ed Economico Sociale “Properzio” ha visto riconosciuti i meriti di Elena Maggi, Giorgia Ballarani, Viola Carlani, Martina Cioccoloni e Federico Gaggia. Infine, l’Istituto “Marco Polo – Ruggiero Bonghi” ha premiato Emanuele Siena e l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera ha visto riconosciuta la meritevolezza di Gioia Catria.

Questa iniziativa, giunta a una nuova edizione, rappresenta un importante momento di celebrazione dell’impegno e delle capacità dei giovani di Assisi, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso l’educazione e il sostegno ai talenti locali. Con queste borse di studio, il Comune desidera incoraggiare i giovani a perseguire i loro sogni e a contribuire positivamente alla comunità.