Assisi celebra San Francesco 2025 con eventi fra pace e cultura

Programma ricco per la festa e il Centenario del 2026 con Abruzzo protagonista

Assisi si prepara alle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, patrono d’Italia, dal 23 settembre all’11 ottobre 2025, in un programma ampio che unisce spiritualità, cultura e pace. Presentato a Perugia da Valter Stoppini, sindaco di Assisi, e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, l’evento vede protagonista la Regione Abruzzo, che donerà l’olio per la lampada votiva sulla tomba del Santo e parteciperà con 80 delegazioni e oltre 2mila pellegrini.

Le celebrazioni culmineranno il 3 e 4 ottobre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e nella Basilica di San Francesco, con approfondimenti religiosi e momenti di riflessione su figure come Frate Jacopa, esempio di fede e carità. Il 4 ottobre sarà trasmesso in diretta RAI, con la presenza di membri del Governo, segnando anche il ritorno della festa nazionale per San Francesco dal 2026, come sottolineato nell’intervento di Stefania Proietti.

Oltre ai riti religiosi, il programma comprende concerti, mostre fotografiche e artistiche, spettacoli e il Festival delle Creature, dedicato al dialogo tra uomo e natura, per celebrare l’ottavo centenario del Cantico delle Creature. Tra le iniziative, spiccano la staffetta in memoria di Papa Francesco e eventi culturali voluti dall’Abruzzo, che promuove anche il restauro di opere artistiche nelle basiliche.

Valter Stoppini evidenzia il ruolo di Assisi come capitale mondiale di pace e dialogo, con un invito alla partecipazione e alla condivisione. L’Abruzzo, con il vicepresidente Emanuele Imprudente e l’assessore Ersilia Lancia, rafforza il legame con Assisi, portando un messaggio di solidarietà e sviluppo territoriale. Fra Luca Di Pasquale e fra Marco Moroni ribadiscono l’importanza del messaggio francescano di amore e coesione sociale in tempi di conflitto. Il vicario don Giovanni Zampa mette in rilievo la continuità spirituale con altre figure di santità citate nelle celebrazioni.

La città ospiterà eventi collaterali dall’inaugurazione di mostre fino alla tradizionale Fiera di San Francesco e all’evento “Il fuoco della pace”, simbolo di accoglienza e speranza. Assisi si propone così come luogo di riflessione e impegno per la pace globale, confermando l’eredità e la attualità del messaggio di San Francesco.

