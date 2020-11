Assisi domani è sempre pronta a scrivere articoli contro gli avversari politici

“Assisi domani” è sempre pronta a scrivere articoli contro gli avversari politici che secondo loro sbagliano sempre. Invece non hanno minimamente risposto alle accuse di Bastianini, forse perche erano vere !!!??? Poi il titolo riferito a Mignani mentre si parla di Pastorelli!

Per quanto riguarda “il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (in sigla, PUMS), in avanzata fase di redazione, che consentirà anche di intercettare fondi sicuramente più consistenti” forse un’altra illusione del sindaco come quella dei PSR tanto “propagandati” nel programma elettorale e poi miseramente …..purtroppo occorrono competenze per ottenere certe cose e le chiacchiere contano poco.

Non parliamo poi dei marciapiedi di via Ermini che dovrebbero diventare piste ciclabili! Si vede che Migliosi, Sdringola e Cardinali (per non parlare di Stefania) usano poco la bicicletta per immaginare piste ciclabile sui marciapiedi!/ Paolo Brufani