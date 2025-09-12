Assisi in festa: storie, laboratori e sguardi per Birba chi legge

Due giorni di narrazione, creatività e comunità nei vicoli antichi

ASSISI (Perugia), 12 settembre 2025 – È un tappeto di storie che si stende tra vicoli, piazze e cortili, un invito aperto a famiglie, bambini e curiosi: è Birba chi legge – Festa delle storie ad Assisi, che prosegue con energia fino a domenica 14 settembre. Laboratori, letture, spettacoli e momenti immersivi compongono un mosaico di bellezza, immaginazione e comunità che trasforma il borgo serafico in un laboratorio di relazione viva.

Nei giorni clou, sabato 13 e domenica 14, Assisi sarà attraversata da voci e parole, ritmo e silenzi, risate e stupori, come riporta nel comunicato stampa Francesca Cecchini, per l’Ufficio stampa associazione di promozione culturale BiRBA.



Il programma è stato concepito in collaborazione con numerose realtà locali — scuole, associazioni, artisti — tutte tese verso lo stesso obiettivo: fare delle storie un’esperienza condivisa in cui il teatro, la musica, l’immagine, il gesto, la lettura si intrecciano con la vita quotidiana, trasformando spazi pubblici in scenari poetici.

Sabato 13 settembre comincia la giornata fin dalle prime ore con Abitare il corpo, laboratorio che dalle 10 alle 18.30 nella Galleria Le Logge invita grandi e piccoli a costruire una parata comunitaria. Artisti come Roberta Bridda, Patrizio Anastasi, Delfina Stella, Andrea Delluomo e Giuliana Riunno guideranno questo percorso, fatto di forme, suoni, corpi ritmati. È un invito a essere spettatori attivi, non semplici ascoltatori. Alle 10.15 nella Biblioteca Sant’Antonio si apre “Rivogliamo le fiabe!”, avventure bislacche di parole in libertà con Alessandra Comparozzi e Mario Giuffrida. Un’ora e più dopo, nella Sala delle Volte, “Storie di un cuntastorie” affiderà voce e immaginazione a rulli, pupazzi, accessori, con Maria Luisa Morici. Il racconto prende forma concreta, ludica, magnetica. Seguono momenti sorprendenti: alle 12, partenza da Piazza del Comune per Tasso e Rosaspine, una passeggiata sui trampoli con brevi interventi poetici dell’Associazione Mulino Rosenkranz (regia di Roberto Pagura, con Andrea Zavagno e Serena Riservato). Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.45, in Piazza del Comune “Il bambino Orso”, spettacolo dentro una yurta, fatta di illustrazioni, costumi, suono e corpo, regalando meraviglia. Nello stesso orario, altri laboratori prendono vita: “Piazza di corpi” (movimento e creatività), “Di seme in seme” (scorribande creative tra parole e immagini) nella Sala degli Emblemi. Alle 17.15, ancora da Piazza del Comune, un altro itinerario narrativo — “Storie di case, case di storie” — si dipana tra dimore e cortili, con voci di Rita Barabani, Alessandra Comparozzi, Viola Frascarelli, Ombretta Pastorelli e Alice Zingaretti. Alle 18, tamburi, percussioni e energia musicale con Community Drum Circle di Stefano Baroni chiudono la giornata di sabato celebrando il ritmo che nasce dal condividere insieme.

Domenica 14 settembre riparte con Abitare il corpo alla Logge, stesso laboratorio lungo e immersivo. Alle 10.15, nelle letture dedicate ai più piccoli, “Benti belli e ribelli” propone storie che guardano al coraggio, all’essere unici. Alle 11, “Sussurri di voce” accoglierà piccole orecchie con letture delicate, sussurrate, intime; alle 11.15 al Piccolo Teatro degli Instabili Fiabe a colori, narrazione che si fa canto, pianoforte, clarinetto, scenografie che accarezzano l’immaginario. Segue alle 11.30 la replica della passeggiata poetica Tasso e Rosaspine, e in parallelo “Leggo sennò mi annoio”, incontro vivace con la bookstagrammer Elisa Borluzzi, dialogo e libri con Viola Frascarelli. A 12.20, in Piazza del Comune, “Happiness”, spettacolo di strada che farà ridere, sorprendere con acrobazie, comicità visiva e complicità tra pubblico e artista (Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli). Mezzogiorno inoltrato, nella Sala della Conciliazione, la premiazione del concorso Una biblioteca in ogni scuola al progetto vincitore “Le pagine sul lago” (associazione Cavtha e Circolo didattico di Magione). Dalle 15 alle 17, in Piazza del Comune, torna Il bambino Orso per chi non ha potuto assistere sabato; alle 16, tra la scuola Sant’Antonio e la piazza della Chiesa Nuova, suoni e laboratori: “I musicanti di Assisi” e “Un milione di aquiloni”, proposta che intreccia poesia, testimonianza, gioco, creatività. Chiude la domenica — alle 18.15 — la parata di comunità “A cantar le creature”, ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco. È un momento corale, simbolico: l’incontro tra voce collettiva, cammino fisico, canto, fratellanza.

Parallelamente, sabato e domenica, la Galleria Le Logge ospita ogni giorno, dalle 10 alle 18.30, la mostra sensoriale “Abito rifugio transito”, esperienza tattile e spaziale a cura di Start: un luogo dove percezioni, stoffe, texture e luci diventano narrazioni del corpo e dello spazio. Sempre in questi orari, in Piazza del Comune il Bookshop della Festa delle storie, selezione curata di libri e piccole presentazioni, a cura di Libreria PopUp.

Il festival si svolge con la collaborazione dell’IC Assisi 1, con imprese culturali locali, con attenzione forte alla sostenibilità sociale e ambientale, al rispetto del territorio, al coinvolgimento dei più piccoli non come spettatori, ma come protagonisti. Le immagini ufficiali sono firmate dall’illustratrice Camilla Falsini.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Nessuna barriera all’accesso: solo la voglia di restare affascinati.

Per dettagli, orari precisi, aggiornamenti e prenotazioni consultare il sito ufficiale www.birbachilegge.it