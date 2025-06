Assisi presenta il programma escursionistico Monte Subasio 2025

Evento il 24 giugno per promuovere turismo e natura locale

Assisi presenta il programma – Il Comune di Assisi annuncia la presentazione del calendario escursionistico per l’estate 2025 dedicato al Parco del Monte Subasio, che si svolgerà martedì 24 giugno alle ore 17.00 presso il Pincio, Parco Regina Margherita. L’incontro pubblico mira a illustrare le iniziative che si terranno da luglio a settembre, pensate per valorizzare le potenzialità naturalistiche e turistiche dell’area.

Il progetto rientra nel più ampio cartellone di “Assisi Estate 2025”, manifestazione estiva organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, che mette al centro della programmazione eventi gratuiti e aperti a cittadini e visitatori. L’obiettivo è quello di promuovere il Monte Subasio come meta privilegiata per chi cerca un’esperienza all’aria aperta, immersa in un contesto ambientale di pregio e ricco di suggestioni.

Il programma presentato comprenderà un totale di 25 appuntamenti tra passeggiate, trekking, escursioni sensoriali, sessioni di yoga e momenti di relax, arricchiti da degustazioni di prodotti tipici legati al territorio. Queste iniziative permetteranno di esplorare in modo approfondito il monte che domina la città di Assisi, offrendo occasioni di scoperta e contatto diretto con la natura.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza strategica del Parco del Monte Subasio, non solo come risorsa ambientale ma anche come volano per lo sviluppo turistico della zona. La scelta di proporre attività gratuite risponde alla volontà di rendere fruibile a tutti un patrimonio naturale che rappresenta una parte significativa dell’identità locale.

Il 24 giugno saranno presenti, oltre ai rappresentanti del Comune, anche i responsabili delle associazioni coinvolte nel progetto, che collaborano attivamente alla realizzazione degli eventi. L’incontro sarà occasione per illustrare nel dettaglio il calendario, le modalità di partecipazione e le caratteristiche delle escursioni.

Il Monte Subasio si conferma così una risorsa fondamentale per l’offerta turistica estiva di Assisi, con iniziative che combinano attività sportive, culturali e di benessere in un contesto naturale unico. Grazie alla sinergia tra ente pubblico e associazioni, l’estate 2025 promette un ricco programma di eventi dedicati a valorizzare il territorio, incentivando la partecipazione e l’attenzione verso l’ambiente.

Le escursioni, distribuite nei mesi estivi, offriranno varie tipologie di percorso, adatte a diversi livelli di preparazione e interessi, favorendo un coinvolgimento ampio di partecipanti. Le attività di trekking e passeggiate sensoriali mirano a stimolare una fruizione consapevole e immersiva della natura, enfatizzando gli aspetti paesaggistici, storici e botanici del monte.

In parallelo, le sessioni di yoga e momenti dedicati al relax si inseriscono nell’ottica di un’offerta turistica integrata che punta al benessere psico-fisico, enfatizzando il rapporto tra uomo e ambiente. Inoltre, l’inserimento di momenti enogastronomici consente di valorizzare le eccellenze culinarie locali, arricchendo l’esperienza degli escursionisti con sapori tipici.

Con “Assisi Estate 2025” e il programma escursionistico sul Monte Subasio, il Comune intende rafforzare l’immagine della città come destinazione capace di coniugare cultura, natura e sport, offrendo un calendario ricco di appuntamenti ad accesso libero e gratuito. L’iniziativa rappresenta un passo importante nella promozione di un turismo sostenibile e inclusivo, che valorizzi le peculiarità ambientali e culturali del territorio.

La presentazione del 24 giugno rappresenta quindi un momento chiave per la diffusione delle informazioni e la mobilitazione della comunità locale e dei visitatori, che potranno così organizzare la loro partecipazione agli eventi. Il Comune di Assisi conferma così il proprio impegno nella promozione di attività che favoriscono l’incontro con la natura e la valorizzazione del patrimonio naturalistico del Monte Subasio.

L’appuntamento sarà ospitato in uno spazio pubblico di rilevanza, il Pincio di Assisi, luogo simbolico che si presta a essere punto di partenza ideale per le attività programmate. La manifestazione “Assisi Estate 2025” continua a rappresentare un’occasione importante per la città e per il territorio circostante, proponendo un’estate all’insegna della natura, dello sport e della cultura.