Carlo Acutis canonizzato, gioia e fede invadono Assisi oggi

Folla internazionale celebra il primo santo millennial in città

Grande entusiasmo ad Assisi per la canonizzazione di Carlo Acutis. Il sindaco Valter Stoppini, in un comunicato stampa, definisce l’evento “storico per la città, che da oggi ha un nuovo santo capace di parlare al mondo con semplicità e umanità, soprattutto ai giovani”. La cerimonia si è svolta in Piazza San Pietro a Roma, presieduta da Papa Leone XIV, con la partecipazione della famiglia Acutis, oltre 800 pellegrini umbri arrivati con un treno speciale promosso dalla Diocesi, e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Stoppini evidenzia come, pur non essendo nato ad Assisi, Carlo Acutis abbia scelto la città serafica per vivere il proprio percorso spirituale, entrando subito in sintonia con la comunità. La figura del giovane santo ha suscitato un’ondata di affetto e curiosità, portando una ventata di freschezza e speranza nella città, già ricca di esempi di santità come San Francesco e Santa Chiara.

Oggi migliaia di pellegrini da tutto il mondo hanno raggiunto il Santuario della Spogliazione per pregare sulla tomba del primo santo millennial e assistere, tramite maxi schermi, alla canonizzazione. Domani, 8 settembre, alle 18.00, la comunità parteciperà alla prima messa di ringraziamento, presieduta dal vescovo mons. Domenico Sorrentino, con la presenza dei genitori di Carlo Acutis.

Si tratta di un comunicato stampa che conferma come Assisi continui a essere un punto di riferimento spirituale internazionale, capace di attrarre giovani e fedeli da ogni parte del mondo, consolidando il legame tra storia, fede e contemporaneità.