Contributi per centri estivi: avviso del Comune di Assisi

Contributi – Il Comune di Assisi ha reso noto un avviso pubblico destinato alle famiglie con figli minori fino a 17 anni, riguardante l’assegnazione di contributi economici per le spese sostenute per la frequenza ai centri estivi nel 2024. Le richieste possono essere presentate fino al 28 febbraio 2025.

L’iniziativa prevede un rimborso per le famiglie residenti nel comune che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro. I beneficiari devono avere figli di età compresa tra 0 e 17 anni che abbiano partecipato a programmi organizzati da servizi socioeducativi locali, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024. È importante notare che i richiedenti non devono aver già ricevuto il bonus Inps per i centri estivi.

La cifra totale disponibile per il rimborso è di 27.647 euro, ottenuta attraverso un finanziamento statale. Questo è il risultato di un bando lanciato dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, mirato a supportare i comuni italiani.

Per accedere ai contributi, le famiglie devono completare un modulo specifico, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Assisi nella sezione “Avvisi pubblici”. È necessario allegare anche un’attestazione Isee valida e i documenti che dimostrano il pagamento delle spese per i centri estivi. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it. Le richieste saranno accolte fino a esaurimento dei fondi, seguendo l’ordine di arrivo.

L’assessore al sociale, Massimo Paggi, ha evidenziato l’importanza dell’inclusione sociale per i minori, sottolineando come il Comune di Assisi si stia impegnando a sostenere le famiglie nella gestione dei costi delle attività educative. Paggi ha dichiarato che sono state investite diverse risorse in iniziative e programmi specifici, grazie alla capacità degli uffici comunali di accedere a finanziamenti a livello europeo, statale e regionale. L’obiettivo principale è garantire pari opportunità per tutti, supportando la crescita dei giovani e contribuendo in modo significativo al futuro della comunità.

L’iniziativa del Comune di Assisi rappresenta un passo importante nel sostegno alle famiglie, mirando a facilitare l’accesso a esperienze educative e ricreative per i minori. La partecipazione ai centri estivi è considerata un’opportunità fondamentale per lo sviluppo sociale e personale dei ragazzi, ed è essenziale che le famiglie abbiano il supporto necessario per affrontare i costi associati.

Le attività estive non solo offrono ai bambini e ai ragazzi l’occasione di socializzare, ma anche di apprendere nuove abilità e partecipare a progetti educativi in un contesto stimolante. Questo tipo di intervento è cruciale per garantire a tutti i minori la possibilità di partecipare a esperienze formative, indipendentemente dal contesto economico delle loro famiglie.

È fondamentale che le famiglie interessate si informino e procedano con la presentazione delle domande entro la scadenza stabilita, assicurandosi di rispettare tutti i requisiti richiesti. La corretta presentazione della documentazione è vitale per garantire la valutazione delle richieste e l’assegnazione dei contributi, che saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Il Comune di Assisi continuerà a lavorare su iniziative che promuovono il benessere dei giovani e delle loro famiglie, mirando a creare un ambiente inclusivo e favorevole alla crescita. Attraverso programmi di sostegno economico e altre forme di assistenza, l’amministrazione comunale si propone di affrontare le sfide legate all’inclusione sociale e di garantire a tutti i minori l’accesso a opportunità formative.

In conclusione, l’avviso pubblico rappresenta una risorsa importante per le famiglie di Assisi, e la scadenza del 28 febbraio 2025 offre un lasso di tempo adeguato per raccogliere la documentazione necessaria e presentare le domande. L’invito è a non perdere questa opportunità, che può contribuire significativamente al supporto delle famiglie e alla crescita dei minori nella comunità.