Cortile di Francesco: cala il sipario sulla decima edizione

Si è conclusa ieri sera “CorporalMente”, la decima edizione del Cortile di Francesco, l’evento culturale promosso dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi quest’anno ispirato dall’ottavo centenario delle stimmate che san Francesco ricevette a La Verna nel 1224, la cui ricorrenza è stata celebrata proprio in questi giorni (17 settembre). Un’edizione che ha visto un’importante partecipazione di pubblico in tutti gli eventi.

La chiusura è stata affidata al Concerto dedicato al tema della pace, in prossimità della Giornata internazionale della pace dell’ONU (21 settembre). L’evento si è tenuto nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi a cura dell’orchestra di archi e solista della Cappella musicale della Basilica in collaborazione con Associazione Progetto Enarmonia di Sassari, sotto la direzione del M° fra Peter Hrdy, OFMConv, Maestro di Cappella della Basilica Papale di San Francesco.

«Quella di quest’anno, la decima del Cortile di Francesco, è stata un’edizione molto ricca – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – ricca non solo per i contenuti ma soprattutto per gli incontri tra le persone. In questo nostro mondo in cui tutto è rapido, ciò che viene spesso compromesso sono proprio gli incontri, che per essere veri ed efficaci richiedono tempo, pazienza. In questo senso allora il Cortile, attraverso le varie competenze di ciascuno – dall’arte alla tecnologia, dalla sanità all’inclusione, dalla medicina alla teologia, dalla storia alla grafologia – ha voluto continuare ad essere, secondo la sua vocazione, un atelier della fraternità, in cui ciascuno ha qualcosa da dare, ma soprattutto ognuno di noi ha qualcuno da scoprire e qualcosa da imparare dagli altri. Per questo ancora una volta desidero rinnovare il grazie mio, della nostra comunità francescana e dell’equipe dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, perché davvero il Cortile di Francesco è un’opera comune e anche il successo di questa edizione ci fa pensare che forse è proprio in questa direzione che – come comunità francescana – possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo culturale alla collettività. Eppure senza l’apporto di ciascuno e di tutti i nostri amici non sarebbe stato possibile. Quindi proprio grazie!».

«Già qualche settimana fa, prima dell’inizio del Cortile – ha dichiarato in chiusura fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento -, dicevo che ho apprezzato molto lo sforzo di unificare attorno al tema di quest’anno tanti punti di vista e modalità diversi. È stato davvero un Cortile ricco di tutto, dove ci si incontra tra persone che si conoscono, tra sconosciuti, e pian piano costruiscono una rete. Questo è molto bello. Il mio ringraziamento va all’equipe organizzatrice e agli sponsor, coloro che ci hanno permesso la realizzazione di tutto questo. Per chi volesse ancora contribuire e aiutarci a migliorare sempre più per le prossime edizioni, è comunque possibile continuare a sostenere il Cortile tramite il sito».

La prossima edizione del Cortile di Francesco, la XI, si svolgerà nel settembre 2025 e continuerà a lasciarsi ispirare dall’itinerario del grande centenario francescano.