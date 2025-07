Costa di Trex: cultura e sport nel cuore del Subasio

Dal 1 al 10 agosto concerti, escursioni e convegni

Dieci giorni tra spettacoli, incontri culturali e attività sportive nella frazione montana di Costa di Trex: torna l’appuntamento con il Raduno Amici de Montagna, giunto alla sua trentunesima edizione. Dal 1° al 10 agosto il suggestivo borgo ai piedi del Monte Subasio ospiterà un programma ricco, pensato per valorizzare l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del territorio. L’iniziativa è promossa dalla Pro loco locale, guidata da Marina Rosati, con il contributo di numerose realtà associative e istituzionali.

A inaugurare la manifestazione, il 1° agosto, sarà l’ensemble dell’Anonima Frottolisti con il doppio spettacolo “Cantando ad alta voce”, un progetto musicale che esplora la spiritualità dell’Umanesimo attraverso le sonorità antiche. L’evento si svolgerà nella cornice della piazza principale della frazione.

Il 2 agosto, spazio al pensiero e all’approfondimento con il convegno dal titolo “Con-tradizioni della montagna: radici, storie e persone”. Tra gli ospiti confermati, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, gli accademici Ivo Picchiarelli e Roberto Segatori, il polistrumentista Massimiliano Dragoni e l’architetta Ersilia Morra Moretti. Il confronto intende stimolare una riflessione sul rapporto fra tradizione, paesaggio e nuove sfide legate alla vita montana.

La giornata del 3 agosto sarà dedicata allo sport di alto livello con il Trail Costa di Trex, evento podistico di caratura nazionale curato dall’associazione Aspa. L’iniziativa, giunta alla 18ª edizione, richiama ogni anno numerosi atleti da tutto il Centro Italia grazie al percorso tecnico e scenografico che attraversa il Parco del Monte Subasio. Una gara che è diventata simbolo del connubio tra ambiente, sport e promozione territoriale.

Lunedì 4 agosto, in collaborazione con Suoni Controvento 2025, si esibirà la cantante Adoua Birkenesh, artista etiope nota per la sua intensa voce e l’approccio musicale multiculturale. Il concerto, a ingresso libero, si terrà al tramonto e promette un’atmosfera suggestiva tra musica e natura.

Mercoledì 6 agosto sarà una giornata all’insegna del cinema all’aperto e della memoria storica. In programma la presentazione del libro di Francesco Lampone “Il memoriale di Enzo Boccacci”, omaggio a una figura storica per la comunità: ex sindaco di Assisi e appassionato promotore della montagna. A seguire, proiezione sotto le stelle con film scelti per tutte le età.

Durante la manifestazione saranno allestite due mostre fotografiche di grande impatto visivo ed emotivo: “Oltre Ottanta”, che raccoglie i ritratti di anziani del territorio montano, e “Volti, paesaggi, tradizioni e mestieri”, in collaborazione con Arte Studio Ginestrelle, che documenta la vita rurale e artistica dell’area assisana.

Sabato 9 agosto sarà il momento di riscoprire il paesaggio e il patrimonio religioso con la passeggiata guidata “Chiese e paesaggi della Costa di Trex”, organizzata in sinergia con il Club Alpino Italiano di Perugia. Un itinerario adatto a tutti, pensato per promuovere una fruizione lenta e consapevole del territorio.

Il programma si concluderà il 10 agosto con un’escursione mattutina organizzata dal Comune di Assisi e dall’associazione GMP Gaia Aps, seguita dall’evento serale “San Lorenzo Night”. I partecipanti potranno gustare un pic nic all’aperto, osservare le stelle, e per chi desidera, sarà possibile piantare la tenda e trascorrere la notte sotto il cielo stellato nell’area attrezzata della Pro loco. Una chiusura simbolica che unisce convivialità, natura e spiritualità.

Durante tutto il periodo non mancheranno momenti di musica dal vivo, intrattenimento per tutte le età, degustazioni di prodotti tipici e spazi dedicati all’artigianato locale. “Stiamo costruendo un format che vuole essere qualcosa di più di una semplice festa di paese – spiega Marina Rosati –. Vogliamo dare un’identità culturale forte a questo luogo, valorizzando ciò che ha da offrire: il paesaggio, la tradizione, l’ospitalità e il desiderio di stare insieme in modo autentico”.

Per dettagli e aggiornamenti, il programma completo è consultabile sulle pagine social della Pro loco Costa di Trex, su Facebook e Instagram.

Info e prenotazioni per attività e campeggio: 339 6378067.