DeMusicAssisi 2025: il festival della musica medievale ad Assisi

Il programma presentato il 31 luglio con 25 eventi gratuiti

Giovedì 31 luglio, alle ore 17.30, presso la Galleria Le Logge di Assisi, sarà illustrato il calendario ufficiale della nuova edizione di DeMusicAssisi 2025, rassegna dedicata alla musica medievale in programma dal 6 al 10 agosto. L’appuntamento, promosso dal Comune di Assisi con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars, punta a far riscoprire e valorizzare la musica del Medioevo in una città che mantiene vivo il suo passato storico.

Durante l’incontro pubblico, che si terrà nel Palazzo Comunale in piazza del Comune, prenderanno parte alle comunicazioni le autorità cittadine e i direttori artistici, tra cui Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Fabrizio Leggio, assessore a turismo e marketing, e i curatori del festival Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni. Sarà presentato un ricco programma con 25 eventi gratuiti, distribuiti in diverse location caratteristiche del centro storico di Assisi.

La manifestazione si distingue per l’intento di far rivivere il patrimonio musicale medievale, concentrandosi in particolare sull’uso della lingua volgare nella produzione musicale tra il XIII e XV secolo. L’edizione 2025 assume un valore speciale perché si svolge nell’anno che celebra l’ottavo centenario del “Cantico delle Creature”, il primo poema scritto in volgare italiano da Francesco d’Assisi nel 1225, testo fondamentale che ha segnato una svolta nel linguaggio e nella comunicazione del tempo.

DeMusicAssisi si conferma così un evento unico nel panorama umbro e nazionale, capace di fondere storia, musica e cultura in un’esperienza coinvolgente per residenti e visitatori.