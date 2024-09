Federico Gori alla guida di ANCI Umbria, il plauso di Stefania Proietti

La candidata alla presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso le sue congratulazioni al sindaco di Montecchio, Federico Gori, per la recente nomina a presidente di ANCI Umbria. La Proietti ha sottolineato come la presenza di un giovane sindaco alla guida di questa importante associazione rappresenti un’opportunità per portare un contributo significativo ai comuni umbri e alla loro gestione, evidenziando il ruolo centrale dei sindaci nella vita amministrativa della regione.

Proietti ha dichiarato che la ANCI ha svolto per oltre un secolo un ruolo chiave nel sostenere i sindaci e gli amministratori locali, garantendo un supporto costante nel loro compito di gestire il territorio e rimanere vicini ai bisogni dei cittadini. Il lavoro dei sindaci, secondo la candidata, è particolarmente delicato perché, in quanto rappresentanti diretti delle comunità, essi incarnano la rete di ascolto e la difesa dei territori. Questo rende i sindaci non semplici esecutori di decisioni prese altrove, ma veri protagonisti nel processo decisionale.

Proietti ha ribadito la sua visione di governo per l’Umbria, che punta su una rete di comunità solidali e attive. Ha espresso l’idea che l’Umbria debba costruire un modello di gestione basato su una collaborazione stretta tra amministrazioni locali e regionali, senza lasciare indietro nessuna comunità o territorio. “I sindaci sono la spina dorsale della nostra regione,” ha sottolineato, riferendosi al loro ruolo cruciale nel garantire la democrazia e la coesione sociale.

Questo modello di governance, secondo Proietti, sarà centrale nel suo programma per la guida della Regione Umbria e verrà portato avanti in stretta collaborazione con il nuovo presidente dell’ANCI Umbria, Federico Gori. Ha ribadito l’importanza di lavorare in sinergia per affrontare le sfide future, sottolineando come il ruolo dell’ANCI e dei suoi membri sia fondamentale per il successo delle politiche regionali.

L’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha una lunga storia nel sostenere e rappresentare gli interessi dei comuni a livello nazionale, e la presenza di un sindaco giovane come Federico Gori al vertice della sezione umbra viene considerata una risorsa strategica. Proietti ha espresso fiducia nel fatto che Gori, grazie alla sua esperienza come sindaco di una piccola comunità come Montecchio, saprà portare una visione dinamica e orientata alla crescita dell’associazione, mantenendo sempre al centro i bisogni dei cittadini.

La Proietti ha chiuso la sua dichiarazione con un messaggio di speranza, evidenziando come il futuro dell’Umbria debba essere costruito attraverso una collaborazione intensa tra istituzioni locali e regionali, favorendo una governance che non lasci nessuno indietro e che metta al centro le persone e i territori. Il lavoro di coordinamento tra ANCI e le altre istituzioni sarà, secondo Proietti, uno degli strumenti principali per raggiungere questo obiettivo.