Finanziamento di 9,5 milioni per le mura di Assisi

Il centrodestra ringrazia il governo per il sostegno

I partiti di centrodestra del comune di Assisi, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica Assisi Per Tutti, hanno espresso il loro apprezzamento per il sostegno del governo guidato da Giorgia Meloni. In particolare, il ringraziamento è rivolto ai ministeri della Cultura e della Protezione Civile per lo stanziamento di 9,5 milioni di euro destinati al consolidamento e al restauro delle mura urbiche della città.

Un riconoscimento speciale è stato rivolto al ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, al commissario per la Ricostruzione, Guido Castelli, e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che avrà il compito di gestire gli interventi previsti. Secondo i partiti di centrodestra locali, questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione di uno dei patrimoni storici più importanti di Assisi.

Un intervento nel segno della continuità

Il progetto di consolidamento delle mura urbiche si inserisce in un percorso di recupero e riqualificazione che ha caratterizzato la città dopo il terremoto del 1997. In quell’occasione, l’amministrazione comunale di centrodestra, guidata da Giorgio Bartolini, si distinse per la capacità di utilizzare efficacemente i fondi statali, portando avanti la ricostruzione di abitazioni, edifici pubblici, basiliche e monumenti UNESCO gravemente danneggiati dal sisma.

Oltre al ripristino del patrimonio storico, furono realizzate anche opere infrastrutturali e tecnologiche fondamentali per migliorare la fruibilità del centro storico, preservando al tempo stesso l’integrità paesaggistica e architettonica che rende Assisi celebre nel mondo.

I rappresentanti del centrodestra locale sottolineano come, negli ultimi dieci anni, la città abbia registrato una certa stagnazione nei progetti di valorizzazione e che il nuovo finanziamento del governo possa rappresentare un’opportunità per rilanciare un percorso di sviluppo coerente con la storia e l’identità di Assisi.

La tutela del patrimonio tra conservazione e innovazione

I fondi stanziati saranno impiegati per la messa in sicurezza delle mura urbiche, un elemento storico di grande rilievo per la città, sia sotto il profilo architettonico che turistico. Gli interventi previsti mirano a consolidare le strutture esistenti e a prevenire il deterioramento, garantendo una conservazione duratura nel tempo.

I partiti di centrodestra di Assisi auspicano che questa sensibilità nei confronti del patrimonio storico possa proseguire con ulteriori interventi di riqualificazione, nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione che caratterizzano la tradizione culturale della città. In questo contesto, viene richiamato il messaggio di San Francesco, il cui lascito spirituale continua a ispirare iniziative volte alla conservazione e alla promozione della bellezza di Assisi.