Francesco Mignani: “Assisi ha bisogno di una nuova leadership politica”

Francesco Mignani – Francesco Mignani, attuale consigliere del Gruppo Misto, si è espresso in merito alla necessità di una ricostruzione della rete territoriale per le forze politiche del centrodestra e le realtà civiche locali. Secondo Mignani, è fondamentale avviare un dialogo che unisca queste forze per dare voce alle reali problematiche del capoluogo e delle frazioni, puntando a una nuova leadership politica per la città, in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

Mignani sostiene che, pur rispettando le legittime aspirazioni dei singoli, la scelta del candidato a sindaco deve essere guidata dalla responsabilità e dalla visione di un futuro migliore per Assisi. L’amministrazione attuale, secondo l’ex assessore, ha fallito nel mantenere le promesse fatte, rendendo urgente una proposta di governo credibile e coerente, basata su un programma chiaro e su una solida capacità di attuazione.

Il consigliere sottolinea che Assisi necessita di giovani leader, in grado di fare leva sull’esperienza delle precedenti amministrazioni di centrodestra per imprimere una svolta politica e amministrativa in linea con le mutate esigenze sociali ed economiche della città. Una coalizione capace di integrare la componente conservatrice con quella moderata, civica e cattolica, potrebbe rappresentare la chiave per una gestione equilibrata del presente e del futuro.

In questo contesto, Mignani sottolinea la necessità di un forte impegno in favore della qualità della vita e del bene comune, con un particolare riguardo alla gestione dell’ambiente e delle fragilità sociali. È fondamentale, secondo Mignani, costruire una coalizione che superi le divisioni ideologiche e personalistiche, in modo da favorire un ampio dialogo per il bene di tutti i cittadini.

Il consigliere ha anche evidenziato alcune riflessioni cruciali. In primo luogo, ha sottolineato che il presidente Proietti, nonostante la promozione del “Modello Assisi”, ha ottenuto un consenso minimo nella sua stessa città, suggerendo una scarsa affermazione del suo modello. In secondo luogo, ha riconosciuto la responsabilità del centrodestra regionale, che non ha saputo proporsi come vera forza di governo. Inoltre, ha ribadito l’importanza del ruolo delle liste civiche, che, a suo parere, sono essenziali per rappresentare le istanze della cittadinanza in maniera concreta e plurale.

Infine, Mignani ha avvertito che la città non può più permettersi di aspettare: le problematiche locali, dalla gestione del turismo alla tutela del patrimonio e alle necessarie opere di manutenzione, richiedono interventi urgenti e decisioni rapide per evitare che Assisi perda ulteriormente terreno. La comunità, ha concluso, non vuole più promesse non mantenute e ha bisogno di chiarezza.