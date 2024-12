Giubileo 2025, il 29 dicembre apertura dell’Anno Santo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Giubileo 2025 – L’Anno Santo del Giubileo ordinario 2025, con il tema “Pellegrini di speranza”, prenderà il via ufficialmente il 24 dicembre 2024 con la cerimonia di apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco, seguito dalla celebrazione della Messa di Natale. L’evento, simbolo di misericordia e perdono, vedrà in particolare l’apertura a livello diocesano il 29 dicembre 2024, con la cerimonia che si terrà nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, cuore del Giubileo nella regione.

Il programma prevede che, alle ore 15:30, i pellegrini si ritrovino al sagrato della Basilica. Alle 15:45 avrà inizio la liturgia di benedizione e l’apertura dell’Anno Santo con una processione che condurrà alla Porziuncola, dove si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino. La cerimonia si concluderà con un momento di animazione sul sagrato. Le diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno saranno protagoniste di un programma ricco di eventi, che prevede il coinvolgimento di 10 chiese giubilari distribuite tra i due territori, luoghi di pellegrinaggio in cui i fedeli potranno ottenere l’indulgenza.

Nel dettaglio, le diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino avranno sei chiese giubilari, tra cui la cattedrale di San Rufino ad Assisi, la cattedrale di Santa Maria Assunta a Nocera Umbra, la concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino, la Basilica Papale di San Francesco e il Santuario della Spogliazione ad Assisi. Inoltre, la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ospiterà la solenne apertura. La diocesi di Foligno ha invece scelto quattro chiese giubilari, tra cui la cattedrale di San Feliciano, il Santuario della Madonna del Pianto, il Santuario di Sant’Angela da Foligno e il Santuario della Madonna delle Grazie di Rasiglia.

Per facilitare l’accesso ai pellegrini provenienti da Foligno, è stato organizzato un treno dedicato per il trasporto verso Assisi. Il viaggio avrà un costo di 3 euro, con partenza dalla stazione di Foligno alle 14:40 e ritorno da Assisi alle 19:10. I pellegrini interessati possono richiedere informazioni via mail a info@diocesidifoligno.com.

Nel decreto che ha individuato le chiese giubilari, il vescovo Sorrentino ha precisato che l’indulgenza potrà essere ottenuta anche da coloro che, per motivi gravi, non potranno partecipare alle celebrazioni solenni, come gli anziani, i malati, i carcerati, i monaci di clausura e chi presta servizio in ospedali o strutture di cura. L’indulgenza giubilare può essere acquisita attraverso opere di misericordia corporali e spirituali, come la partecipazione a missioni popolari, esercizi spirituali e incontri formativi, o tramite l’assistenza ai bisognosi, agli anziani e alle persone in difficoltà.

Per agevolare l’accesso al sacramento della Penitenza, il vescovo ha invitato i parroci a fissare orari specifici per le confessioni nelle parrocchie e nei santuari, affinché tutti i fedeli possano accostarsi al sacramento durante l’anno giubilare.

L’apertura dell’Anno Santo, un’occasione di grazia e di speranza, si preannuncia quindi come un momento di grande significato spirituale per milioni di pellegrini che giungeranno nelle diocesi umbre, chiamati a riscoprire la misericordia di Dio in un anno segnato dalla canonizzazione del Beato Carlo Acutis e dal ricordo dell’ottocentenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.